U-23 EM-ile järgneb Kadriorus U-20 EM, kohal ka Alekna poeg

Viimati nägi Kadrioru staadion sarnast võistlust kümme aastat tagasi, kui tollal veel U-20 vanuseklassis Kevin Mayer, Jimmy Vicaut, Dafne Schippers, Marija Lasitskene ja Pierre Ambroise Bosse võitsid siin kuldmedaleid ja purustasid rekordeid. Nagu 2011, nii ka tänavu - ilm on kuum ja uued U-20 tipud tulevad Tallinna võistlema.

15.-18. juulil Kadrioru staadionil toimuvad kergejõustiku U-20 Euroopa meistrivõistlused pakuvad haruldast võimalust heita pilk tulevikku. Kes välismaistest tulijatest võiks Tallinnas särada kõige eredamalt?

Kettaheites asub võistlema Virgilijus Alekna 18-aastane poeg Mykolas Alekna, kes on juba 1,75 kg kettaga heitnud oma vanuseklassi maailma kõigi aegade teise tulemuse 69.77. U-20 vanuseklassi maailmarekord on seejuures 70.13.

Meeste kaugushüppes on Oliver Koletzko oma tulemuseks saavutanud 7.90. See on kümme sentimeetrit rohkem, kui oli just lõppenud U-23 EM-i võistlustele pääsemiseks vajalik norm. Vanuse poolest võiks noor sakslane sel aastal rahulikult võistelda ka U-18 EM-il, paraku see võistlus jääb ära ja nii sihivad paljud häid tulemusi teha ihkavad noorsportlased oma parimat vormi Tallinnas toimuvateks võistlusteks.

Suurbritanniast Amy Hunt sai 2019. aastal U-20 Euroopa meistrivõistlustel Borases kuldmedali nii 200 m kui ka 4x100 m jooksus, võites sealjuures 200 m tiitli ajaga 22,94 hoolimata ebasoodsast vastutuulest 1,7 m/s. Soodsamates tuuleoludes oleks britt võinud ületada ajalooraamatutes ühe pikimalt püsinud rekordi 22,85, mille Ida-Saksamaa Barbel Wockel püstitas U-20 Euroopa meistrivõistlustel 1973. aastal.

Haruldase duubli nimel võitleb ka valitsev Euroopa U-20 meister kettaheites Alida Van Daalen Hollandist. 19-aastane sportlane on U-20 tasemel kuulitõuke edetabelis tulemusega 17.65 hetkel teisel kohal ja kettaheites tulemusega 57.20 kolmandal kohal.

Silm tasub peal hoida ka Kreeka odaviskajal Elina Tzengkol, kes vaid mõni nädal tagasi viskas tugeva tulemuse 61.42 ning tõkkejooksjal Ditaji Kambundjil. Šveitslane on sel hooajal juba kaks korda 100 m tõkkejooksus 13 sekundi piiri alistanud. Tema nimi kõlab tuttavalt - tegemist tugeva sprinteri Mujinga Kambundji õega.

Vaid 15 juuniorsportlast on seni suutnud ületada kümnevõistluses 8000 punkti piiri. Üks neist on belglane Jente Hauttekeete, kes mõned nädalad tagasi kogus meeste kümnevõistluses 8034 punkti ning purustas sellega 12 aastat püsinud Belgia U-20 vanuseklassi rekordi. Seitsmevõistluses on tema nimel sisetingimuste U-20 maailmarekord. Tallinnas toimuvad võistlused on tema üks selle suve olulisemaid eesmärke, Hauttekeete medalikollektsioonist on puudu Euroopa meistrivõistluste kuld.

Nende nimede kõrval asuvad Tallinnas kuldmedali nimel võistlema paljud U-20 vanuseklassi Euroopa hooaja tippmarkide omanikud. Kokku on 15.-18. juulil Kadrioru staadionil U20 kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel võistlustules 1247 Euroopa parimat sportlast. Sealhulgas rakendub kõigile ametlikult akrediteeritud väliskülalistele ohutuse tagamiseks COVID-19 ennetusprotokoll - meetmete seas on Eestisse sisenemise eelduseks negatiivse koroonatesti tulemuse esitamine. Võistlejaile kehtib nõue, et test peab olema tehtud maksimaalselt 48 tundi enne riiki sisenemist.

Eestit esindab U-20 vanuseklassi kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel 39-pealine U-20 koondis.

Ajaloos esmakordselt korraldatakse Eestis kahel järjestikusel nädalal nii U-23 kui U-20 vanuseklassi kergejõustiku Euroopa meistrivõistlusi. Pühapäevaga lõppesid U-23 vanuseklassi võistlused ning 15.-18. juulil toimuvad U-20 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlused. Suurvõistlustele on võimalik kaasa elada nii staadionil kohapeal kui ka ERRi ja Euroopa kergejõustiku kanalite kaudu.