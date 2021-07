USA alustas kodust turniiri võiduga, tiitlikaitsja Mehhiko piirdus viigiga

B-grupi avavoorus lõi ameeriklaste võiduvärava mängu kaheksandal minutil Sam Vines.

Teises sama alagrupi mängus oli Kanada kindlalt 4:1 parem Martinique'i koondisest.

Laupäeval toimunud turniiri avamängus tegid tiitlikaitsja Mehhiko ning Trinidad ja Tobago A-grupis 0:0 viigi. Pühapäeval peetud sama grupi teises avavooru kohtumises oli El Salvador parem Guatemalast 2:0.

C-grupis mängivad Costa Rica, Jamaika, Surinam ja Guadeloupe, D-grupis aga Honduras, Panama, Grenada ja külalisena tulevase MM-finaalturniiri võõrustaja Katar.

Põhja- ja Kesk-Ameerika ning Kariibi mere tsooni (CONCACAF) meister selgub 1. augustil.

1963. aastal CONCACAF-i meistrivõistluste sildi all alanud traditsiooni edasikandmisel on kõige edukam olnud 11 tiitliga Mehhiko, USA on võitnud turniiri kuus ja Costa Rica kolm korda.