Kodusel tiitlivõistlusel tulevad starti 39 Eesti noort kergejõustiklast

15.-18. juulil Kadrioru staadionil toimuvatel kergejõustiku U-20 Euroopa meistrivõistlustel astub Eesti koondise koosseisus staadionile 39 noorsportlast. Neist 31 võistleb individuaalaladel ning kaheksa poissi ja tüdrukut saavad oma esimese rahvusvahelise võistlemise kogemuse teatejooksudes.

"U-20 vanus on noorte hulgas kõige aktiivsem trennitegemise aeg. Paljud neist on veel keskkooliõpilased ja U-18 vanuseklassi sportlased. On hea meel, et ka nemad saavad oma esimese rahvusvahelise võistlemise kogemuse sel suvel," ütleb kergejõustiku U-20 EM-i Eesti koondise juht Kristel Berendsen pressiteate vahendusel.

"Kindlasti näeme nendel võistlustel üllatajaid. Aga ka neid, kes saavad tuule tiibadesse ja soovivad jätkata tippsportlase karjääri," lisab Berendsen.

Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi loodab, et kodupubliku ees U-20 Eesti koondises võistlemine tekitab noortes soovi pingutada ja saada ka järgmistel rahvusvahelistel võistlustel osalemise kogemus. "See ongi üks olulisi põhjuseid, miks me tõime selle võistluse Eestisse - et meie kõige lootustandvamaid motiveerida ja anda neile kogemus."

U-20 Euroopa meistrivõistlustel kergejõustikus võtab osa 1247 sportlast. Kohal on selle vanuseklassi tänased tipud, sealhulgas tulevased tähed. "Kadrioru staadionil tõotab tulla järjekordne põnev spordinädalalõpp. Kutsun staadionile toimuvat jälgima ja omadele kaasa elama!" ütleb Teigamägi.

Kergejõustiku U-20 EM-i Eesti koondisesse kuuluvad:

Ann Marii Kivikas - 200 m

Hege-Lee Pielberg - 400 m tõkkejooks

Merili Tiik - 800 m

Anete Randma - 1500 m

Mari Mai Ruus - 5000 m

Anna Maria Millend - 100 m tõkkejooks

Elisabeth Pihela - kõrgushüpe

Karmen Bruus - kõrgushüpe

Liisa-Maria Lusti - kaugushüpe

Anna Panenko - kaugushüpe, kolmikhüpe

Gertu Küttmann - kuulitõuge, vasaraheide

Bert Saar - kuulitõuge

Kelly Heinpõld - kettaheide

Katre Marit Liiv - odavise

Pippi Lotta Enok - seitsmevõistlus

Ats Kivimets - 100 m

Oliver Kruuspan - 200 m

Kaspar Grauen - 400 m

Uku Renek Kronbergs - 800 m

Romet Vahter - 100 m tõkkejooks, kaugushüpe

Mait Filipozzi - 400 m tõkkejooks

Artur Djatšuk - 10 000 m käimine

Albert Beilinson - kõrgushüpe

Madis Kaare - teivashüpe

Viktor Morozov - kolmikhüpe

Andri Matrov - kuulitõuge

Hannes Remmelgas - kettaheide

Oskar-Filip Tammik - vasaraheide

Steven Sepp - odavise

Rasmus Roosleht - kümnevõistlus

Tony Ats Tamm - kümnevõistlus

Lisaks asuvad Eesti koondise kolm meeskonnad võistlustulle teatejooksudes:

4x100m (naised) - Ann Marii Kivikas, Anna Maria Millend, Grette-Ly Mäesalu, Mia Lisett Meringo, Matilda Vitsut

4x100m (mehed) - Ats Kivimets, Kristjan Markus Eelmaa, Hanno Tamm, Oliver Kruuspan, Kris Markus Aaslaid

4x400m (mehed) - Kaspar Grauen, Andreas Laksberg, Mait Filipozzi, Romet Kivi, Uku Renek Kronbergs