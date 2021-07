Galerii: Fännid korraldasid Wembley staadionil finaali oodates möllu

Kümned tuhanded fännid ei võtnud politsei soovitust kuulda ning kogunesid pühapäeva pärastlõunal Londonis Wembley teele, et tähistada ning osaleda EM-i finaali melus.

Ühes vahejuhtumis trügisid piletiteta fännid politseinike ning turvameeste vahelt staadionile viivatest väravatest läbi ning proovisid areenile pääseda, aga Wembley staadion teatas, et ükski piletita fänn läbi ei pääsenud.

It's all kicking off at #Wembley #Euro2020Final pic.twitter.com/zs2nk4CNPo