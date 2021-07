Mäestlaskumise Eesti meistriteks krooniti Robert Johanson ja Maaris Meier

Meeste klassis näitas kiireimat aega mullune juunioride Eesti meister, sel aastal esimest aastat meeste eliidi klassis sõitev Robert Johanson (Hawaii Express), ajaga 1.32,23. Teise koha teenis Hendrik Kirsipuu, kaotades võitjale 1,74 sekundit ning pronksmedali sai kaela Armin Pilv (Hauka Veloklubi), jäädes parimale alla 3,43 sekundit.

"Konkurents meeste klassis on Eestis alati olnud tihe ning hingamisruumi väga palju ei jäeta," kommenteeris Johanson sõitu. "Minu hooaja algus on olnud keeruline ja sõidud ei ole välja tulnud nagu plaanitud, seega ei ole veel kindlaid eesmärke seadnud tiitlivõistlustele. Plaanis on osaleda nii Euroopa meistrivõistlustel Sloveenias, kui maailma meistrivõistlustel Itaalias. Vaikselt hakkab vorm paremaks minema, eks näeme, kuidas järgmistel võistlustel läheb."

Naiste seas krooniti koguajaga 2.04,23 Eesti meistriks tiitlikaitsja Maaris Meier (Equipa De Ciclismo Maiatos). "Baltikumi tase on naiste seas aasta aastalt kõrgem ning kaugelt tulles ei oskagi midagi oodata. Võistlusel pakkusid adrenaliini nii teised tüdrukud kui uus huvitav rada. Võtsin selle nädala tegelikult natuke kergemalt, et pöörata rohkem rõhku tehnikale ja ratta tunnetusele. Olen stardis ka 18. juulil peetavatel XCO Eesti meistrivõistlustel ning kindlasti tuleb kõva andmine," kommenteeris Meier pühapäevast võistlust ja tutvustas lähituleviku plaane.

Johanson ja Meier võitsid ka samal ajal peetud Baltikumi mäestlaskumise karikasarja esimese etapi.