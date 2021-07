Muhu Väina regatt sai pühapäeval stardipaugu

Purjetati kolm ligi tunniajalist võistlussõitu vastu-allatuule rajal - formaadis, mis on üks olulisemaid ka augustis Tallinnas toimuval Alexela ORC avamerepurjetamise MMil ja mille peaprooviks on 37 osaleva Eesti jahi jaoks just Muhu Väina regatt.

Suurimate jahtide grupis võttis etapivõidu Priit Tammemägi jaht Premium, roolis Tanel Tamm (Kalevi Jahtklubi). Teisel kohal lõpetas pühapäeval Jaak Jõgi juhitud jaht Forte (Kalevi Jahtklubi), kes skooris pühapäeval kohad 1-4-3. Etapi kolmas koht kuulub jahile Matilda 4 Juss Ojalaga roolis (Jahtklubi Dago) – sõitude skooriks 5-3-2.

ORC II grupis alustas Sugar Marjaliisa Umbiga roolis (Pärnu Jahtklubi) tehnilise apsu tõttu kolmanda kohaga, kuid järgmistest sõitudest kaks esikohta kindlustasid Sugarile etapivõidu Aivar Tuulbergi Katariina II ees (Pärnu Jahtklubi), kelle skooriks täna kohad 1-3-2. Kolmandal kohal on tänase päeva järel Evelyn III (Saaremaa Merispordi Selts) Keith Luuriga roolis.

Muhu Väina regati raames toimuvad ka Eesti Meistrivõistlused klassis Folkboot, mida pühapäeva järel on juhtimas Mikk Kööseli meeskond jahil Jonna (Kalevi Jahtklubi).

