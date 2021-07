Ameeriklane saavutas karjääri esimese etapivõidu Prantsusmaa velotuuril

Sepp Kussist sai esimene ameeriklane alates 2011. aastast, kes Prantsusmaa velotuuril etapivõidu saavutanud. Tõusudel tugev Kuss edestas Andorrasse viinud etapil hispaanlast Alejandro Valverdet (Movistar) 23 sekundiga, kolmandaks jäi hollandlane Wout Poels (Bahrain Victorious), kes oli esimesele kahele järgneva grupi esisõitja (+1.15).

"See on hämmastav, mul ei ole sõnu. Olen tuuril tõesti kannatanud," ütles Sepp pärast sõitu. "Ei tundnud, et mul on täna jalgades piisavalt vürtsi, aga teadsin, et lõpp on mu elupaigale lähedal ja olin etapiks väga motiveeritud. Ei suuda ikka uskuda, et olen Tour de France'il ja veel vähem seda, et võitsin etapi!"

Üldarvestuses on esikohal jätkuvalt sloveen Tadej Pogacar, talle järgnevad Rigoberto Uran (EF Education-Nippo; +5.18) ja Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma; +5.32).

Ratturitel seisab esmaspäeval ees puhkusepäev, mille nad saavad veeta Andorrsa. Tour de France'i 16. etapp (Pas de la Case - Saint-Gaudens; 169 km) toimub teisipäeval.