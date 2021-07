Hollandlanna võitis neljandat korda Itaalia velotuuri naistesõidu

Van der Breggen lõpetas Giro d'Italia Donne 113-kilomeetrilise viimase etapi neljast ratturist koosnevas juhtgrupis, mis edestas põhigruppi 23 sekundiga.

Team SD Worx võttis Itaalias kolmikvõidu: Van der Breggen lõpetas kokkuvõttes ajaga 27:00.55, Ashleigh Moolman-Pasio (+1.43) jäi teiseks ning Demi Vollering (+3.25) lõpetas kokkuvõttes kolmandana.

Van der Breggen on võitnud Itaalia velotuuril neli korda: esimest korda 2015. aastal, siis 2017. aastal ja nüüd kahel järjestikusel aastal. Hollandlannal on puudu vaid üks võit, et viigistada Fabiana Luperini rekordilised viis võitu Itaalia velotuuril.