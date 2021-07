Nigeeria korvpallikoondis üllatas USA vastu maailma

Nigeeria koondis, kes 2012. aastal USA-le olümpiamängudel koguni 83 punktiga alla jäi, mängis laupäeva öösel väga tugeva mängu staariderohke USA koondise vastu. Nigeerlased olid poolajaks kahe punktiga maas, kuid saavutasid neljanda veerandi alguseks kahepunktise edu ning pikendasid selle mängu lõpuks veel kolmepunktiliseks, võites 90:87.

USA koondisel oli võimalus 13 sekundit enne mängu lõppu veel viigistada, kuid ameeriklased ei leidnud viskevõimalust ja Zach Lavine'ile tehti hoopis viga. Chicago Bullsi mees viskas mõlemad mööda ning nigeerlased said lauapalli, kuid viskasid omalt poolt kaks vabaviset mööda ja Damian Lillardi üleväljavise ei leidnud korvi.

Nigeerlaste edu saladuseks olid ligi 50-protsendilise täpsusega kaugvisked: koondis viskas 42-st viskest sisse 20. Miami Heatis mängiv Gabe Vincent viskas neist kuus ja oli mängu parim korvikütt 21 punktiga ja Caleb Agada lisas 17 silma.

USA poolelt viskas Kevin Durant 17 punkti, Jayson Tatum lisas 15. Ameeriklased jäid lauavõitluses 12 lauapalliga alla.

"Mõnes mõttes olen õnnelik, et see juhtus," ütles USA koondise peatreener Gregg Popovich. "See ei tähenda mitte midagi, kui me sellest ei õpi. See võib olla kõige olulisem asi, mis meiega juhtub."