Maailma nõutuimate võidusõiduhobuste isa Galileo pandi magama

2001. aastal Epson Derby võitnud hobusel on mitmeid suurepäraseid sportlikke tulemusi saavutanud järglasi, kellest tuntuim võidusõiduhobune on legendaarne Frankel.

"Mõju, mida ta oma järeltulijate kaudu tõule avaldas, on püsiv pärand ja tema fenomenaalne edu on tõesti enneolematu," ütles John Magnier, Galileo omanik.

Galileo poegade seas on 91 individuaalset hobuste võidusõidu G1 rühma võitjat, 20 Galileo poega on ise isaks G1 rühma võitjatest võidusõiduhobustele.