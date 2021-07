Sten Saaremäel pikendas Rakvere Tarvaga lepingut

Rakvere Tarva korvpallimeeskond andis reedel teada, et leping sõlmiti mängujuht Sten Saaremäeliga, kellest sai esimene oodatud pusletükk virulaste tiimi nimekirjas.

Läinud hooajal samasse meeskonda kuulunud treener Vaido Rego kasvandik alustab oma seitsmendat meistriliigahooaega. Debüüdi tegi ta samuti aastate eest Rakvere Tarva rivistuses.

"Kodulinnas on tore edasi mängida ja ootan huviga uut hooaega," lausus 22-aastane mängujuht klubi Facebooki lehe vahendusel. Saaremäel märkis, et kuigi vastse peatreeneriga ei ole ta jõudnud veel põhjalikumalt vestelda, on ta positiivselt meelestatud ning ihkab anda endast loomulikult parima.

Tõsisele spordimehele kohaselt on Sten Saaremäel viinud end juba tasapisi treeningute lainele, et ühiste harjutuskordade alates olla heas toonuses.

"Mul on väga hea meel selle üle, et Sten meeskonnas jätkab. Ta on tõsise suhtumisega ja parimad aastad ootavad teda kindlasti veel ees," tõdes peatreener Martin Müürsepp. Lootsi sõnul saab ta korraliku töövõimega pallurit kasutada mitte üksne mängujuhi, vaid ka viskava tagamängija positsioonil.

Mullusel hooajal kogus Saaremäel Tarva särgis 23 Paf Eesti-Läti liiga mänguga keskmiselt 21,2 minutit, 7,1 punkti, 2,2 resultatiivset söötu, 1,8 lauapalli ja meelitas vastastelt välja 3,3 viga. Eestikatel oli noormehe roll sarnane: 18 kohtumisega keskmiselt 21 minutit, 8,7 punkti, 1,6 söötu, 2,2 lauapalli ja 3,7 vastastelt välja võetud viga.