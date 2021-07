VAATA OTSE | Inglismaa läks EM-finaali juba teisel minutil juhtima

Enne mängu:

Itaalia tulemusest EM-il võib kõneleda ülivõrdes, sest meeskond on võitnud kõik mängud, kaasa arvatud iga alagrupikohtumise. Meeskonda on tabanud seni üks tõsine tagasilöök, kui veerandfinaalkohtumises Belgia vastu jäädi ilma kannakõõlust vigastanud Leonardo Spinazzolast.

Käimasoleval EM-il võitis Inglismaa D-alagrupi, alistades 1:0 Horvaatia ja sama skooriga ka Tšehhi, Šotimaaga mängiti väravateta viiki. Kaheksandikfinaalis sai Inglismaa magusa 2:0 võidu Saksamaa üle ning veerandfinaalis alistati kindlalt 4:0 Ukraina.

Seejuures on silmapaistvat mängu näidanud inglaste väravaht Jordan Pickford, kes tõusis Inglismaa koondise ajaloos kõige pikemalt järjest oma värava puutumatuna hoidnud väravavahiks – ta suutis inglaste värava puhtana hoida 721 mänguminutil.

EM-i ajaloos pole ükski tiim mänginud rohkem lisaaegu, kui seda on Itaalia koondis – 90 mänguminutile on pool tundi lisatud üheksal korral.

Sel turniiril on Itaalia löönud kokku juba 12 väravat, mis teeb keskmiseks väravate arvuks kaks mängu kohta. Õhus on ka nende enda rekord – Itaalia pole ühelgi tiitlivõistlusel löönud üle 12 värava.

Ka koduvõistkond Inglismaa pakab võidujanust, sest viimases suurturniiri finaalis mängiti mitukümmend aastat tagasi, 1966. aasta maailmameistrivõistlustel. Itaalia on inglastele aga paras pähkel, sest viimati võideti neid võistlustel aastal 1977.

Itaalia peatreeneri Roberto Mancini sõnul erineb finaal eelnevatest mängudest. "Peame mängima keskendunult, aga ka rõõmuga, sest finaali saab võita ainult siis, kui tuntakse mängimisest naudingut," ütles itaallane.

Koondise kapteni Giorgio Chiellini arvates peab südame rindu võtma, kuid pea selge hoidma. "Armastus mängu vastu ja natuke hullumeelsust on meid nii kaugele viinud ja vajame neid ka pühapäeval, kui tahame karika võita," ütles Chiellini.

Inglismaa peatreener Gareth Southgate leidis, et turniir on igale meeskonnale meeldejääv, sest ta kahtleb, et ükski koondis suudab kunagi täpselt sama koosseisuga veel mõnel turniiril osaleda, kuid loodab et praegu Inglismaa ridadesse kuuluvad mehed saavad aru, et tegemist on nende elu ühe säravaima hetkega. "Mängijad saavad siit kaasa suure kogemuse ja väärt tulemuse, ükskõik kes suudab finaali oma kasuks kallutada. Medal on meile garanteeritud, kuid pole selge, mis värvi medal. Elus on väga vähe võimalusi midagi sellist korda saata. Seega peame sellest hetkest kinni haarama ja endast kõik andma," väljendas inglane meeste üle uhkust.

Kapten Harry Kane ütles, et meeskond usub endasse ja võimekusse Itaaliale koht kätte näidata. "Teekond finaali pole olnud lihtne, oleme pidanud mitmeid takistusi maha lõhkuma, kuid alustasime turniiri eesmärgiga see võita ning nüüd on meil see võimalus," oli Kane optimistlik.