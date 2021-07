VAATA OTSE | Kadrioru staadionil algas U-23 EM-i viimane päev

Kadrioru staadionil toimuvatel U-23 kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel on pühapäevases hommikusessioonis kavas nii 4 x 400 kui ka 4 x 100 teatejooksude eeljooksud, kus osalevad ka Eesti sportlased. Kommentaarita ülekanne algab ERR-i spordiportaalis kell 9.40.

Eesti 4 x 400 meeskond võistleb koosseisus Karl-Oskar Pajus, Kaido Kossas, Märt Riso ja Jakob Keller. 4 x 100 tiimis tulevad rajale Henri Sai, Ken-Mark Minkovski, Lukas Lessel ja Robin Sapar.

Pühapäeva õhtuses sessioonis on naiste kaugushüppe finaalis kõrget kohta jahtimas Lishanna Ilves.

Õhtune võistlusprogramm on nähtav ETV-s kell 16 ning kell 18.30 liigub ülekanne ETV2 kanalile. Mõlemad ülekanded on nähtavad ka ERR-i spordiportaalis. Kommenteerivad Juhan Kilumets ja Rauno Kirchbaum, stuudios on Anu Säärits.

Hommikuse sessiooni ajakava:

09:40 M 110m tj 10-võistlus

10:30 M Kettaheide 10-võistlus A

10:40 N 4 x 400m Teatejooks (eeljooksud)

11:00 M Kolmikhüpe FINAAL

11:10 M 4 x 400m Teatejooks (eeljooksud) Karl-Oskar Pajus, Kaido Kossas, Märt Riso ja Jakob Keller

11:30 M Kettaheide 10-võistlus B

12:00 N 4 x 100m Teatejooks (eeljooksud)

12:25 M 4 x 100m Teatejooks (eeljooksud) Henri Sai, Ken-Mark Minkovski, Lukas Lessel ja Robin Sapar

12:40 M Teivashüpe 10-võistlus A+B

12:50 N Odavise FINAAL

Õhtuse sessiooni ajakava:

16:00 M Odavise 10-võistlus A

16:20 N Kaugushüpe FINAAL - Lishanna Ilves

16:30 N Teivashüpe FINAAL

16:45 M 3000m tak FINAAL

17:00 M Odavise 10-võistlus B

17:15 N 1500m FINAAL

17:30 M 800m FINAAL

17:40 M Kõrgushüpe FINAAL

17:55 N 5000m FINAAL

18:30 N 4 x 100m Teatejooks FINAAL

18:40 M Odavise FINAAL

18:45 M 4 x 100m Teatejooks FINAAL

19:00 M 1500m 10-võistlus FINAAL

19:35 N 4 x 400m Teatejooks FINAAL

19:50 M 4 x 400m Teatejooks FINAAL