Rakvere Tarvas pikendas lepingut noore mängujuhiga

Rakvere Tarvas teatas reedel, et klubi on sõlminud lepingu mängujuhi Sten Saaremäeliga, kes on meeskonna nimekirja esimene pusletükk.

Läinud hooajal samasse meeskonda kuulunud treener Vaido Rego kasvandik alustab oma seitsmendat meistriliiga hooaega, debüüdi tegi ta samuti aastate eest Rakvere Tarva rivistuses, teatas klubi sotsiaalmeedia vahendusel.

"Kodulinnas on tore edasi mängida ja ootan huviga uut hooaega," lausus 22-aastane mängujuht ja lisas, et kuigi vastse peatreeneri Martin Müürsepaga ei ole ta jõudnud veel põhjalikumalt vestelda, on ta positiivselt meelestatud ning ihkab anda endast parimat.

Müürsepp ütles, et on õnnelik, et noormängija Tarvas jätkab. "Mul on väga hea meel selle üle, et Sten meeskonnas jätkab. Ta on tõsise suhtumisega ja parimad aastad ootavad teda kindlasti veel ees," ütles sellest hooajast alustav peatreener ja lisas, et Saaremäel saab meeskonnale panustada mitte ainult mängujuhina, vaid ka viskava tagamängijana.

Lõppenud Meistriliiga hooajal panustas Saaremäel Tarva rivistuses mängu peale keskmiselt 8,7 punkti, 2,2 lauapalli ja 1,5 resultatiivset söötu.