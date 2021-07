Kotsari koduklubi sai teada vastased Eurocupi sarjas

Eurocupis osalevad tiimid jagunevad kahte kümneliikmelisse gruppi ning Kotsari meeskond Hamburg loositi A-gruppi koos hispaanlaste Andorra, Badalona Joventuti, itaallaste Trento, venelaste Krasnodari Lokomotiv Kubani, prantslaste Metropolitans 92, türklaste Ankara Türk Telekomi, serblaste Belgradi Partizani, poolakate Wroclawi Slaski ja leedukate Panevežyse Lietkabelisega, vahendab Korvpall24.ee.

Kodus-võõrsil formaadiga turniiris pääsevad lõppturniirile 16 tiimi ning play-off'is pääsetakse sel hooajal edasi vaid ühe mängu tulemusena.

Eurocupi põhiturniir algab 30. oktoobril ning kestab kuni 9. aprillini. Poolfinaalid on kavandatud 3. ja 4. maile, finaali kuupäev ja mängupaik teatatakse hiljem. Eurocupi võitja saab igal juhul pileti Euroliigasse, kuid see võimalus on ka finaali kaotajal.

