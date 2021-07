Vladimir Ivanov tuli üheksandat korda Eesti meistriks

Üheksakordseks meistriks on varem tulnud vaid Toomas Leius, mistõttu on tegemist erakordse saavutusega. Nooremad mehed on viimastel aastatel hakanud Ivanovile vastu saama, aga võita pole teda kellelgi õnnestunud, vahendab Tennisnet.ee.

Mängus Raismaga tundis Ivanov end esimeses setis kindlalt, sest Raisma eeskäsi, mida tiitlikaitsja järjekindlalt ründas, ei toiminud. Teise seti algatuseks loovutas Raisma oma pallingugeimi, aga siis kõik muutus ning Raismal õnnestus asuda 5:1 juhtima ning siis 6:4 setivõit realiseerida.

Kolmandas setis sai faktoriks vihm, mis lühiajaliselt mängu peatas. Pärast pausi seisul 4:3 Ivanovi kasuks suutis Raisma murde tagasi võita ja juhtis kiires lõppmängus 4:2, aga tegi mitu viga järjest ja kaotas 4:7. Neljandas setis oli Ivanov oma pallingul väga kindel ja kuigi noorem mees päästis ühe matšpalli, sai Ivanov uuesti ette ja teise võimaluse realiseeris.

