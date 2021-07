VAATA OTSE | U-23 EM-i kolmas võistluspäev on täishoos

Neljapäeval alanud U-23 EM-il ei ole eestlased veel kuigi suurepäraseid tulemusi teinud, aga kaugushüppaja Lishanna Ilvesel on hea võimalus naiste kaugushüppes konkureerida. Laupäevases kvalifikatsioonivoorus sai Ilves kirja tulemuse 6.31, mis viis ta kümnendana pühapäeval toimuvasse lõppvõistlusele.

Laupäeva õhtuses sessioonis on võistlustules teivashüppaja Eerik Haamer, kes pääses reedel tulemusega 5.35 finaali. B-grupis hüpanud Haamer ületas esimesel katsel 5.05, 5.20 ja 5.35. Samuti esindab Eestit pikamaajooksja Andry Soo, kes võtab õhtuses programmis osa 5000 m finaalist.

Õhtune võistlusprogramm on nähtav ETV-s kell 16 ning kell 18.30 liigub ülekanne ETV2 kanalile, mõlemad ülekanded on nähtavad ka ERR-i spordiportaalis. Kommenteerivad Juhan Kilumets ja Rauno Kirschbaum, stuudios on Anu Säärits.

Hommikuse sessiooni ajakava:

9.45 N Kaugushüpe (kvalifikatsioon) – Lishanna Ilves

10.00 M 100 m 10-võistlus

10.55 N Kuulitõuge (kvalifikatsioon)

11:35 M Kaugushüpe (10-võistlus)

12:15 N 200 m (poolfinaalid)

12:45 M 200 m (poolfinaalid)

13:00 M Kolmikhüpe (kvalifikatsioon)

13:05 M Kuulitõuge 10-võistlus

Õhtuse sessiooni ajakava:

15:45 M Kõrgushüpe 10-võistlus

16:05 N Kuulitõuge (finaal)

16:10 M 400 m tj (finaal)

16:25 N 400 m tj (finaal)

16:40 N 3000 m takistusjooks (finaal)

17:20 M 1500 m (finaal)

17:40 N Vasaraheide (finaal)

17:45 N 100 m tj (finaal)

18:00 M 110 m tj (finaal)

18:10 M Teivashüpe (finaal) – Eerik Haamer

18:15 N 400 m (finaal)

18:30 M 400 m (finaal)

18:40 N Kõrgushüpe (finaal)

19:00 N 800 m (finaal)

19:20 M 400 m 10-võistlus

19:35 M Kettaheide (finaal)

20:00 M 5000 m A-jooks (finaal)

20:20 M 5000 m B-jooks (finaal) - Andry Soo

20:45 N 200 m (finaal)

20:55 M 200 m (finaal)