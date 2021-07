TÄNA OTSE | Haamer ja Soo võistlevad U-23 EM-il finaalides

Kadrioru staadionil toimuvatel U-23 Euroopa meistrivõistlustel on laupäevaõhtuses võistlusprogrammis osalevad kaks eestlast: Eerik Haamer teivashüppe finaalis ja Andry Soo 5000 m jooksus. Ülekanne algab kell 16.00 ETV-s ja ERR-i spordiportaalis.

Õhtune võistlusprogramm on nähtav ETV-s kell 16 ning kell 18.30 liigub ülekanne ETV2 kanalile, mõlemad ülekanded on nähtavad ka ERR-i spordiportaalis. Kommenteerivad Juhan Kilumets ja Rauno Kirschbaum, stuudios on Anu Säärits.

Laupäevaõhtuses sessioonis on võistlustules teivashüppaja Eerik Haamer, kes pääses reedel tulemusega 5.35 finaali. B-grupis hüpanud Haamer ületas esimesel katsel 5.05, 5.20 ja 5.35.

Haamer ütles neljapäeval stuudiointervjuus, et finaali pääsemine teeb võistlusest juba õnnestumise. "See oli tõesti väga äge emotsioon. Mu eesmärk oli puhta kaardiga siit lahkuda ja finaali pääseda, seda ma täpselt tegin. Olen igati rahul," ütles Haamer.

"Finaaliks ma endale suuri eesmärke ei pane, lähen lihtsalt sinna eesmärgiga, et mul oleks lõbus ja et oleksin endaga rahul lõpuks. Tahan, et mul oleks lihtsalt hea tunne ja hea tuju," lisas teivashüppaja.

Samuti esindab Eestit pikamaajooksja Andry Soo, kes võtab õhtuses programmis osa 5000 m jooksus.

Hommikuses võistlusprogrammis sai kaugushüppaja Lishanna Ilves kirja tulemuse 6.31, mis viis ta kümnendana pühapäeval toimuvasse lõppvõistlusele.

Õhtuse sessiooni ajakava:

15:45 M Kõrgushüpe 10-võistlus

16:05 N Kuulitõuge (finaal)

16:10 M 400 m tj (finaal)

16:25 N 400 m tj (finaal)

16:40 N 3000 m takistusjooks (finaal)

17:20 M 1500 m (finaal)

17:40 N Vasaraheide (finaal)

17:45 N 100 m tj (finaal)

18:00 M 110 m tj (finaal)

18:10 M Teivashüpe (finaal) – Eerik Haamer

18:15 N 400 m (finaal)

18:30 M 400 m (finaal)

18:40 N Kõrgushüpe (finaal)

19:00 N 800 m (finaal)

19:20 M 400 m 10-võistlus

19:35 M Kettaheide (finaal)

20:00 M 5000 m A-jooks (finaal)

20:20 M 5000 m B-jooks (finaal) - Andry Soo

20:45 N 200 m (finaal)

20:55 M 200 m (finaal)