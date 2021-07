MM-i tavarajal olid Eesti parimateks Timo Sild ja Evely Kaasiku

Naiste raja linnulennuliseks pikkuseks oli 9,5 km, tõusude summa 690 m, meeste rada 13,6 km ja tõusude summa lausa 1050 m. Eesti koondist esindasid naistest Annika Rihma ja Evely Kaasiku, meestest Lauri Sild ja Timo Sild.

Naiste seas oli suurfavoriidiks nendel maailmameistrivõistlustel juba neli kulda neljast võimalikust võitnud rootslanna Tove Alexandersson, kes ei jätnud midagi saatuse hooleks ka tänasel tavarajal, haarates juhtpositsiooni kohe võistluse alguses. Tasapisi oma edu kasvatades lõpetas ta ajaga 77.11 ja edestas lähimat konkurenti 2.58-ga. Hõbeda peale heitlesid tasavägiselt Šveitsis elav kogenud venelanna Natalia Gemperle ja nooruke šveitslanna Simona Äbersold. Kogemus võttis seekord oma – hõbe Gemperlele ja pronks Äbersoldile (+3.17).

Eesti naistest oli reedel kiireim Evely Kaasiku, kes püüdis Annika Rihma kuue minutiga kinni ja sellest kiirusest piisas 26. kohaks (+17.45). Rihma jättis kogemata ühe kahest lähestikku asuvast punktist vahele ja seepärast tulemust kirja ei saanud.

"Metsas oli väga ilus ja väga raske," sõnas Kaasiku. "Andsin endast parima ja tuli see mis tuli. Teise punkti minnes läksin korra valest orvandist alla, aga mujal suutsin ilmselgeid vigu vältida. Kuna ma ennast füüsiliselt väga tugevana ei tundnud, siis valisin pigem ringijooksu variante. Praegu ei oska veel öelda kui hästi see ennast õigustas. Rajameister on igatahes väga hea töö teinud."

Meeste klassis käis võistlus medalitele samuti kogenud ja tituleeritud tegijate vahel ja seekord oli kõigist peajagu üle 2019. aastal kodukamaral sama distantsi hõbeda võitnud norralane Kasper Harlem Fosser. Tema tempo oli nii kõva, et hõbedale tuli poolel rajal tema poolt kolme minutiga kätte saadud šveitslane Matthias Kyburz ja pronksile raja lõpuosas kuue minutiga kätte saadud kaasmaalane Magne Dähli. Kõik kolm medalisti finišeerisid tiheda grupina koos. Ajad vastavalt 95.55, 99.00 ja 101.53.

17 sekundiga jäi esimesena medalita 38-aastane kaheksakordne maailmameister Daniel Hubmann (Šveits).

Eesti parim oli reedel taas teise kümne koha välja jooksnud Timo Sild, kes lõpetas 14. positsioonil (+13.02).

"Jään oma jooksuga üldjoontes rahule, minek oli reedel parem kui neljapäevases teatejooksus," sõnas Sild. "Püüdsin etapid lahendada lihtsalt, pigem ringijooksudega. Tavarajale kohaselt ei olnud punktid ise eriti keerulise paigutusega, kogu mäng käis teevalikute peale. Kui tšehh Nykodym mu kätte sai, püsisime mõnda aega koos, aga siis tuli tõus, kus ta pisut teravam oli ja vahe kärises sisse."

Timo noorem vend Lauri saavutas 32. koha (+21.31). "Valisin tempo selliselt, et jõuaksin reipalt lõpuni joosta ja see mul ka õnnestus," tõdes Lauri Sild. "Teevalikutest jääb üks etapp hinge kripeldama, läksin omast arust ühel etapil tõusu vältima, kuid lõpuks tuli ka minu valitud variandil see tõus ikka ära võtta, kaotasin seal üle kahe minuti. Teiste teevalikutega võin ilmselt rahule jääda. Tehniliselt põnev rada, aga minu füüsis ei võimaldanud enamat kui see, mis tuli."