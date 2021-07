Atletico pikendas klubi taas meistriks juhendanud Simeonega lepingut

2011. aastal Atletico peatreeneriks saanud 51-aastane argentiinlane on tiimi juhendanud kaheksa trofeeni. Kahel korral on tema käe tuldud Hispaania meistriks, samuti on võidetud kaks Euroopa liiga tiitlit ning mängitud kahel korral Meistrite liiga finaalis.

Lisaks Simeonele pikendasid klubiga lepingut ka tema abilised Oscar Ortega, Pablo Vercellone, Nelson Vivas ja Hernan Bonvinvini.

Klubi endine poolkaitsja on Atleticot juhendanud 527 mängus, neist on võidetud 60 protsenti.