Mart Naaber naaseb Meistrite liigat mängivasse Tartusse

Aastatel 2016-2019 Tartus pallinud temporündaja veetis oma esimese välishooaja Soome kõrgliigaklubis Akaa Volley, mille juhendajaks oli Eesti võrkpallisõpradele tuntud ja aastaid Eesti koondiste taustajõudude sekka kuulunud Oliver Lüütsepp.

Möödunud hooajal siirdus Naaber Hispaaniasse, kus esindas kõrgliigaklubi CV Teruel värve.

Naabri sõnul ei olnud kodumaale mängima naasmine tema esimene valik, aga kuna piiri tagant suve esimeses pooles sobivat pakkumist ei tulnud, otsustas 212 cm pikkune mängumees Tartu pakkumise vastu võtta.

"Koduklubiga eurosarjas edu saavutamine on minu jaoks väga suur väljakutse ja ootan algavat hooaega väga! Kui Martti Juhkami viimati Tartus mängis ja Eesti meistriks tuli, siis ütlesin talle hooaja lõpus, et võib-olla mängime tulevikus ühes meeskonnas. Nüüd saab ka see reaalsuseks, mis lisab üleminekule veelgi vürtsi," sõnas Naaber.

Tartu temporündajate tase on järgmisel hooajal väga kõrgel, sest eelmisel kahel hooajal välismaal pallinud Mart Naaber konkureerib koha eest väljakul noore ja talendika Alex Saaremaa ja kogenud Kevin Sooga.

Tartu võrkpalliklubi on varasemalt teatanud, et Tartu särgi tõmbab taas selga aastaid välismaal pallinud nurgaründaja Martti Juhkami.

Tartu Bigbanki Meistrite liiga eelringi esimeseks vastaseks on Šveitsi klubi Amriswil. Esimene kohtumine peetakse Tartus vahemikus 21.-23. septembrini, teine mäng toimub šveitslaste koduväljakul vahemikus 28.-30. septembrini.