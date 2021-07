Eesti meeskond saavutas orienteerumisjooksu MM-il teatejooksus 12. koha

Meeste raja iga teatevahetuse linnulennuline pikkus oli 5,0 km, tõusude summa oli 360 meetrit. Eesti meeskond startis koosseisus Heino Ollin, Lauri Sild ja Timo Sild. Meeste võistluse eel läks ilm väga pilve ja algas tugev vihmasadu, mis muutis metsaaluse hämaraks, mistõttu paljud võistlejad läksid rajale kaardilugemise hõlbustamiseks kaasavõetud otsmikulambiga.

Avavahetusest järel hoidsid esimesest kohast kinni Ukraina ja Soome. Heino Ollin tegi väga hea soorituse ja naasis avavahetusest 11. kohal, vaid 2 minutit ja 33 sekundit liidritest maas. Heino Ollini sõnul polnud füüsiliselt just parim päev, aga jooksuga võis üldiselt rahule jääda. "Sain rajal kiiresti aru, et rajameister on planeerinud rohkesti hajutuspunkte ning et konkurente eriti usaldada ei saa. Keskendusin oma sooritusele ja suutsin suuri vigu vältida," lisas ta.

Teises vahetuses haarasid initsiatiivi kolme Põhjamaa meeskonnad, liidrina lõpetas Norra, teisena Soome (+0.57) ja kolmandana Rootsi (+0.59). Lauri Sild hoidis Eesti positsiooni ja tõstis meeskonna lõpuks 10. kohale, kaotust liidrile 6.12.

Lauri Sild ütles, et tehniliselt oli rada väga huvitav ja nauditav. "Vigu õnnestus vältida ja sellega korvasin mõnevõrra füüsilist allajäämist nii mõnelegi konkurendile. Pikkadel tõusudel oli ikka väga raske nendega sammu pidada," ütles Sild.

Viimases vahetuse ajal vihmasadu jätkus ja sellele lisandus ka äike. Oma teed läks tiitlikaitsja Rootsi ankrumees, kahe päeva eest lühirajal hõbeda võitnud Gustav Bergman. Hõbeda võitis Norra (+0.51) ja pronksiheitluse kallutas Soome ees Šveitsi kasuks värske lühiraja maailmameister Matthias Kyburz (+2.00). Timo Sild heitles rajal Läti ja Taani ankrumeestega, kuid mõned veidi ebaõnnestunud teevalikud ja mitte just parim füüsiline hetkevorm jätsid Eesti meeskonna seekord 12. kohale Läti ja Taani järel. Kaotust maailmameistritele kogunes 12.55 minutit.

Timo Sild: "Metsaalune oli nii hämar, et lampi oli väga vaja. Algul kaardilugemiseks, kuid lõpus juba ka metsas liikumiseks. Tegin neljanda punktiga väikese vea ja edasi ilmselt mitte parimaid teevalikuid. Füüsiliselt tundsin ennast täna kahjuks mitte kuigi hästi, lõpus olid konkurendid teravamad".