Mahutšihh: muidugi tahaks igal võistlusel rekordit parandada

19-aastane kõrgushüppaja on Tokyo olümpiamängude kõrgushüppe suursoosik.

Pühapäeval Stockholmi teemantliiga etapil hüpatud 2.03 meetriga juhib noor ukrainlanna ka naiste maailma hooaja edetabelit, kuid naise sõnul loodab ta tulemust Tallinnas parandada.

"Muidugi tahaks kõikidel võistlustel, kus hüppad, oma rekordit parandada. Tahaksin siin uuendada oma isiklikku rekordit, milleks on 2.04 ja mis pärineb juba aastast 2019," sõnas Mahutšihh intervjuus. "Püüame väga kõrgemale hüpata," lisas ta.

Erilisi muudatusi kõrgushüppaja olümpiaeelses ettevalmistuses teinud pole. "Lisasime hoojooksule kiirust ja seetõttu muutsime veidi hüppetehnikat," täpsustas ukrainlanna ellu viidud uuendusi.

Ukraina hüppaja jaoks ei tekita eelseisev olümpia mitte stressi, vaid pigem positiivseid emotsioone.

"Olümpia on võistlus, milleks sportlased valmistuvad neli aastat. See on iga sportlase jaoks väga oluline. Ja muidugi tahan seal emotsioonide saamiseks näidata väga head tulemust," märkis olümpial debüüdi tegev suursoosik.

Pärast U-23 EM-i naaseb sportlane koju, kus jätkab ettevalmistusi Tokyo olümpiaks. Seni on ta suve jooksul teinud veel vähe starte

"Võistlusi on kalendris olnud vähe. Võistlesin Saksamaal ja Stockholmis ning see aeg näitas, et pandeemiast tingitud hingetõmbepaus oli meile tehnika täiustamiseks vajalik."

Mingeid erilisi tingimusi või atmosfääri heaks võistluseks ta ei vaja.

"Võistlustel loovad inimesed ise endale atmosfääri. Peab lihtsalt olema õnnelik ja nautima seda, mida teed. See on kõige tähtsam. Sest kui sa naudid seda, mida teed, siis sul kõik õnnestub ja saad sellest kaifi." ütles rõõmsameelne kõrgushüppetäht.

U-23 Euroopa meistrivõistlused Kadrioru staadionil algavad 8. juulil.