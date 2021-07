70 meetrit alistanud Sloveenia kettaheitja tuleb Tallinna tiitlit kaitsma

Sellest aastast oled kettaheites 70 meetri mees. Mida oled sel hooajal teinud varasemast teistmoodi?

On keeruline öelda, mida olen sel aastal teisiti teinud. Olen rohkem vaeva näinud tehnikaga, muutnud tehnikat, sest koroona ajal oli selleks rohkem aega. Talvised treeningud läksid hästi. Ma usun, et see ongi kõige olulisem.

Kas 70.35 meetrit on hetkel sinu piiriks?

Saame näha. Ma tean, kus minu piirid praegu on, aga saame näha.

Mida oled oma tehnika juures muutnud, et heited on läinud pikemaks?

Oleme teinud palju muutusi. Sel hooajal on palju suuremaks probleemiks see, et ring on minu jaoks liiga väike. Seoses sellega tegime väiksed muutused.

Sel hooajal oled teinud väga palju võistlusi. On see olnud vajalik või treenerite valik, et nii palju võistelnud oled?

Mulle meeldib võistelda. Ma võistlen, kus on võimalik ja nii palju kui on võimalik. Loomulikult võistlused väsitavad, aga ma naudin võistlemist. See meeldib mulle.

Stocholmis heitsid 66 meetrit, kuidas sa ennast tunned? Mis sa arvad, kuidas läheb Tallinnas?

Mul ei ole suuri eesmärke. Minu eesmärgiks oli sel hooajal heita 70 meetrit. Seda ma tegin. Stockholmis oli väga hea võistlus, 66 meetrit on kõrgetasemeline tulemus. Ma olen väga õnnelik. Annan Tallinnas endast parima, et hea tehnikaga saavutada hea tulemus ja nautida võistlust.

Kas hea tulemus tähendab kuldmedalit?

Jah, tõenäoliselt.

Tunned praegu ka olümpiaeelset pinget?

Pean ütlema ei. Veel ma sellist pinget ei tunne. Saab näha, aga praegu ma seda ei tunne.

Maailma edetabelis oled sa hetkel teine. Kas Tokyo olümpial on sinu unistuseks olla pjedestaalil?

Unistused on üks asi, reaalsus teine. Minu jaoks on need esimesed olümpiamängud, see lisab mulle pinget. Minu eesmärgiks olümpial on pääseda finaali ja finaalis on kõik võimalik.

Kui sa mõtled Eesti kettaheite peale, millised on sinu esimesed mõtted?

Minu esimene mõte on Gerd Kanter. Ta oli mees, keda jälgisin, kui alles ise alustasin.

On sul praegu spordis iidoleid?

Jaa, on küll. Kettaheites on selleks Daniel Stahl, kes on praegu tipus. Robert Harting, Virgilijus Alekna. Neid mehi ma jälgisin.

Oled praegu täielikult professionaalne sportlane või on sul hobisid. Õpid? Töötad?

Õpin Sloveenia ülikoolis majandust ja treenin.