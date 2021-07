Pique: penaltiseeriate süsteem on ebaaus

Itaalia koondis alistas eile õhtul Euroopa meistrivõistluste poolfinaalkohtumise penaltiseerias Hispaania, kuid endine Hispaania koondise keskkaitsja Gerard Pique leiab, et tänapäeval kasutusel olevas penaltiseeriate süsteemis on ühel meeskonnal liiga suur eelis.

Teisipäeva õhtul alustas penaltiseeris löömisega Itaalia ning kuigi Manuel Locatelli esimesel löögil eksis, ei suutnud ka hispaanlane Dani Olmo palli väravasse saata. Itaallased realiseerisid kõik ülejäänud penaltid, kuid Alvaro Morata löök ebaõnnestus ning Jorginho tabamus tõi võidu Itaaliale, vahendab Soccernet.ee.

"See ei ole juhus, et neljas mängus, nii EM-il kui Copa Americal, on penaltiseeria alati võitnud see meeskond, kes löömist alustas," kirjutas endine Hispaania koondislane Twitteris.

"Teadlasedki on kindlaks teinud, et sellel, kes alustab, on rohkem võimalusi," selgitas Pique. "Minu arvates ei ole sellise mastaabiga turniiril õiglane see, et mündivise annab juba enne seeriat ühele meeskonnale eelise."

