BC Kalev/Cramo teel Meistrite liiga põhiturniirile on ees tugevad vastased

Sporting CP on üheksakordne Portugali meister, kes tuli üle 39 aasta taas oma riigi tšempioniks. Pikk paus tuli sisse, sest 24 aastat klubi tipptasemel ei mänginud, vahendab Basket.ee.

Kui BC Kalev/Cramo suudab veerandfinaalkohtumises Sportingu alistada, siis minnakse vastamisi Montenegro klubiga Mornar Bar, kes pääses otse kvalifikatsiooniturniirilt poolfinaali. Mornar Bari näol on tegemist 2018. aasta Montenegro meistriga, kes samal aastal oma teisel Aadria liiga hooajal jõudis välja poolfinaali.

Põhiturniirile pääseb edasi vaid iga kvalifikatsiooniturniiri võitja. Selleks tuleb BC Kalev/Cramol lisaks Sportingule ja Mornar Barile alistada ka finaalivastane. Turniiri teiselt tabelipoolelt asuvad finaalikoha nimel võitlema leedukate Utena Juventus, austerlaste Kapfenberg Bulls ja sakslaste tippklubi Bamberg.

Kõik see saab Eesti esiklubi jaoks võimalikuks, kui kõnealune kuue tiimi osalusel peetav kvalifikatsiooniturniir antakse korraldada BC Kalev/Cramole.

Eesti Korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi kommenteeris enne loosimist olukorda selliselt: "Eesti Korvpalliliit soovib, et Kalev/Cramo meeskond nüüd ja edaspidi Meistrite liiga põhiturniiril mängiks ja ka Meistrite liiga juhtkond tahab Eesti klubi liigas osalemas näha. Aga FIBA poolt on ülimuslikuks seatud ränking ning Eesti klubidel eurosarjadest piisavalt punkte kogutud pole. Lootus on, et kompromissina otsustatakse kvalifikatsiooniturniiri toimumiskohaks Tallinn, aga see selgub lähima pooleteise nädala jooksul."