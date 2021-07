Allikad: Tokyo olümpiamängud peetakse tühjade tribüünide ees

Jaapan plaanib koroonapiiranguid karmistada ja olümpiamängudel pealtvaatajad sootuks keelata, vahendab Reuters.

Meditsiinieksperdid on juba nädalaid öelnud, et olümpial pealtvaatajate puudumine oleks kõige vähem riskantne võimalus. Avalikkuses on laialt levinud mure, et olümpiamängud võivad põhjustada uusi viiruspuhanguid.

Korraldajad on juba keelanud välismaa pealtvaatajad ja kehtestanud kodupublikule 50% mahutavuses piirmäära kuni 10 000 inimest, et piirata jätkuvaid koroonaviiruse puhanguid.

Ametnikud on pealtvaatajate mängudele lubamise küsimusega maadelnud juba mitmeid kuid. Tokyo 2020 korralduskomitee ütles, et vaatajate piirangud põhinevad Jaapani koroonaviiruse erakorralise seisukorral.

Jaapan ei ole kogenud selliseid plahvatusohtlikke koroonaviiruse puhanguid nagu mujal, kuid registreeritud on üle 800 000 juhtumi ja 14 800 surma. Tokyos tuvastati kolmapäeval 920 uut juhtumit, mis on suurim arv alates 13. maist.

Neljapäeval laiendab valitsus tõenäoliselt Tokyos ja kolmes lähedal asuvas piirkonnas piiranguid, mis pidid lõppema pärast 11. juulit. Piirangute pikendamine kestab tõenäoliselt kuu, mis tähendab, et piirangud on kehtivad kogu olümpiamängude aja.

Pealtvaatajate küsimus otsustatakse ametlikult neljapäeval peetaval kohtumisel, kuhu kuuluvad Tokyo kuberner ja Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) president Thomas Bach.

Jaapani meedia teatel plaanib Tokyo eriolukorra väljakuulutamist.