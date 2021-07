Suri Kuuba jooksulegend, 1992. aasta olümpiahõbe

Hernandezil diagnoositi eelmisel aastal südamehaigus ja ta viibis mitmeid kordi haiglaravil. Ta lahkus esmaspäeval olles haiglaravil Havannas Joaquin Albarranis.

"See on tohutu kaotus. Me kõik oleme kurvad, "ütles Kuuba kergejõustikuliidu president Alberto Juantorena, kellelt Hernandez võttis 1990. aastal 400 meetri rahvusrekordi.

Kuuba idaosas Camagueys sündinud Hernandez kolis lapsena Matonase Limonari, kus asus tegelema kergejõustikuga ning kohtus oma kahe parima sõbra, maailma kõrgushüppe rekordiomaniku Javier Sotomayori ja 1992. aasta kõrgushüppe olümpia finalisti Marino Drake'iga.

"See on minu jaoks väga kurb päev," ütles Sotomayor, kes kohtus Hernandezega haiglas kolm päeva enne tema lahkumist.

19-aastase tõusis Hernandez 1985. aastal rahvusvahelisele areenile, kui võttis maailmameistrivõistlustel 400 meetri jooksus hõbeda. 1986. aastal sai temast viies kiireim alla 20-aastane mees, kes läbis staadioniringi ajaga 45,05. See aeg on kehtiv Kuuba U-20 rekord.

Kaks korda maailmameistrivõistlused neljanda kohaga lõpetanud ja 1992. aasta olümpiamängudel individuaalses 400 m jooksus viienda koha teeninud Hernandez, viis ankrumehena Kuuba 4x400 teatejooksuvõistkonna hõbedale ja 1987. aasta maailmameistrivõistlustel pronksile.

Hernandez võitis kodumaal ka 1987. aasta sisehallis hõbeda, 1991. aasta Pan-Ameerika mängude kulla ja 1990. aasta Kesk-Ameerika ja Kariibi mere mängudel nii 200 kui ka 400 meetri jooksu.

Oma parimal hooajal, 1990. aastal, viis Hernandez rahvusrekordi 44,14-ni. Kõigil sel aastal kuue kuu jooksul toimunud 17 400 meetri jooksus jooksis ta alla 45 sekundi. Karjääri lõpetas Hernandez pärast 1996. aasta olümpiamänge.