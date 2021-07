TÄNA OTSE | Inglismaa ja Taani selgitavad teise finalisti

Jalgpalli Euroopa meistrivõistlustel mängitakse Londonis Wembley staadionil teine poolfinaal, kus on vastamisi Inglismaa ja Taani. Mängu avavile antakse kell 22, otseülekanne ETV-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 21.30. Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Aivar Pohlak, stuudiot juhib Aet Süvari.

Enne mängu:

Inglismaa koondis mängis viimati EM-finaalturniiril poolfinaalis 25 aastat tagasi, kui penaltiseerias jäädi alla Saksamaale, seejuures eksis otsustaval penaltil nende praegune peatreener Gareth Southgate. Üldse on see Inglismaa kolmas finaal, seni pole nad kordagi edasi pääsenud.

Taanile on see neljas poolfinaal, viimati jõuti nii kaugele 1992. aastal ning siis alistati penaltiseerias Holland ja seejärel finaalis Saksamaa.

Käimasoleval EM-il võitis Inglismaa enda alagrupi, alistades 1:0 Horvaatia ja sama skooriga ka Tšehhi, Šotimaaga mängiti väravateta viiki. Kaheksandikfinaalis sai Inglismaa magusa 2:0 võidu Saksamaa üle ning veerandfinaalis alistati kindlalt 4:0 Ukraina. Inglismaa on sel EM-il ainus meeskond, kes on suutnud kõikides senistes mängudes enda värava puhtana hoida.

Taani jaoks algas EM dramaatiliselt, kui avamäng peatati Christian Erikseni südameseiskumise tõttu. Kui mäng lõpuks jätkus, jäädi Soomele 0:1 alla. Seejärel kaotati 1:2 ka Belgiale, kuid Venemaa alistati koguni 4:1 ja nii pääsesid taanlased alagrupis teisena edasi. Kaheksandikfinaalis oli Taani 4:0 parem Walesist ning veerandfinaalis saadi 2:1 jagu Tšehhist.

Taani ja Inglismaa olid viimati vastamisi mullu UEFA Rahvuste liigas, kus avamängus lepiti väravateta viiki ning Wembleyl sai Taani 1:0 võidu, värava lõi toona Eriksen, kes nüüd kaasa teha ei saa.

Ametlikes mängudes on Inglismaa ja Taani kohtunud 21 korral ning neist vaid neli on võitnud taanlased, seejuures kahel korral Wembleyl – lisaks mullusele saadi Londonis 1:0 võit ka 1983. aasta septembris. EM-finaalturniiril on nad varem mänginud vaid korra – 1992. aasta EM-il mängiti alagrupiturniiril väravateta viiki. 15 päeva hiljem tuli Taani Euroopa meistriks.

Kui Inglismaa suudab Taani alistada, saab neist 13. riik, kes EM-il finaali jõudnud ja esimene uus finalist 17 aasta järel – viimased uustulnukad EM-finaalis olid 2004. aasta finaalis mänginud Kreeka ja Portugal.

Inglismaa ja Taani vahelise kohtumise võitja läheb pühapäevases finaalis Wembleyl vastamisi Itaaliaga, kes sai esimeses poolfinaalis penaltiseerias jagu Hispaaniast.