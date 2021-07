Timo Sild teenis maailmameistrivõistlustel lühirajal 11. koha

Maailmameistrivõistluste rajad olid füüsiliselt väga rasked ja samas ka orienteerumistehniliselt äärmiselt keerukad, sest järsud ja kõrged mäenõlvad olid täis arvukaid igas suuruses kive ja kaljusid ning sageli varjas nähtavust väga tihe taimestik.

Timo Sild, kelle senine parim individuaalne maailmameistrivõistluste tulemus on lühiraja 8. koht 2018. aastal, lõpetas teisipäeval 11. kohaga, kaotust võitjale kogunes 4.11.

"Ääretult karm maastik, teisest punktist peale algas meeletu võitlus taimestikuga kivisel ja ülimalt ebatasasel aluspinnal. Sain kohe aru, et rajameistrite prognoositud võitja aega, 35 minutit, ei jookse täna keegi välja. Keskendusin tehnilisele sooritusele ja püüdsin minimeerida vigu. Arvan, et see tuli mul nii keerulise maastiku kohta üsna hästi välja, jään tänase tehnilise sooritusega rahule. Füüsiliselt oli hommikune kvalifikatsioonijooks veel jalgades ja kogu aeg oli tunne, et peaks ikka kiiremini jooksma," ütles Timo Sild.

Lauri Sild püsis kaks kolmandikku rajast esikahekümne konkurentsis, lõpus tempo pisut rauges ja lõppkohaks jäi 23., kaotust võitjale 9.07.

"See rada on tõsise orienteeruja "märg unenägu" , sellist jookseks hea meelega veel. Jalad tundusid paraku nii hommikul kui ka finaalis rasked ja tõusud tihedates mustikapuhmastes mätlikul ja kivisel pinnasel olid tõsiseks katsumuseks. Tehniliselt oli rajameister planeerinud vägeva ja vaheldusrikka raja. Tegin raja lõpuosas ka ühe umbes minutilise vea, aga suurem osa kaotusest tuli füüsilise soorituse arvelt," ütles Lauri Sild.

Oma viienda maailmameistrivõistluste kulla, sealhulgas teise lühirajalt, teenis šveitslane Matthias Kyburz ajaga 39.31. Hõbeda sai rootslane Gustav Bergman (+0.40) ja üllatuspronksi ukrainlane Ruslan Glibov (+0.47).

