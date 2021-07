Tšehhitari jaht esimesele suure slämmi turniiri võidule jätkub

Tšehhitar on nüüd jõudnud vähemalt poolfinaali kõikidel neljal suure slämmi turniiril. Endine maailma esireket ei ole aga ühtegi suure slämmi turniiri võitnud ning on finaali jõudnud vaid korra, kui pidi 2016. aastal US Openil Angelique Kerberi paremust tunnistama.

Pliškova alistas teisipäeval veerandfinaalis šveitslanna Viktorija Golubici 6:2, 6:2. Tšehhitar kontrollis mängu alates tasavägisest avasetist, kus seisult 2:2 Pliškova nelja järjestikuse geimivõiduga setivõidu realiseeris. Teises setis jätkas tšehhitar tugevalt ja asus 3:0 juhtima ning kindlustas lõpuks 6:2 setivõiduga koha poolfinaalis.

Pliškova kohtub poolfinaalis samuti enda karjääri esimeses Wimbledoni veerandfinaalis võidukas olnud valgevenelanna Arina Sabalenka, kes sai 6:4, 6:3 jagu tuneeslanna Ons Jabeurist. Sabalenka ning Jabeur mängisid avasetis tasavägiselt ning tuneeslanna päästis lausa neli setipalli, kuid langes siiski avasetis 4:6. Teises setis pääses Sabalenka varakult ette ning säilitas edu, realiseerides 6:3 setivõidu ning sellega ka matšivõidu.

Pliškova ning Sabalenka on varasemalt kohtunud kahel korral ning mõlemas mängus on parem olnud valgevenelanna.