Inglismaa kriketikoondis vahetas koroonajuhtumi tõttu terve meeskonna välja

Seitse nimetamata koondiseliiget andsid esmaspäeval positiivse koroonatesti ning selle tõttu olid sunnitud eneseisolatsiooni jääma ka kõik teised meeskonna liikmed.

Inglismaa ja Walesi kriketiameti juht Tom Harrison ütles, et otsustades peeti silmas koroonaviiruse delta tüve levikut. "Tegime strateegilise valiku proovida protokolle järgida, et toetada meie mängijate ja muude töötajate üldist tervist. Töötasime läbi terve öö, et tuvastada uus meeskond ning oleme tänulikud Ben Stokesile, kes naaseb koondisesse kaptenina," ütles Harrison.

Uues meeskonnas on üheksa varasema koondisekogemuseta mängijat ning kapteniks sai eelmainitud Ben Stokes, kes naases äsja väljakule pärast sõrmevigastust.

Inglismaa koondist ootab järgmise kahe nädala jooksul ees tervelt kuus mängu Pakistani vastu, millest kolm on ühepäevased seeriad ning kolm kohtumist on Twenty20 formaadis.