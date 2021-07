Korvpallikoondis valmistub järgmise aasta EM-finaalturniiriks

Eesti korvpallikoondis on Tallinnas aktiivselt tuleviku nimel tööd tegemas, kui valmistutakse veidi rohkem kui aasta pärast toimuvaks EM-finaalturniiriks. Heaks võimaluseks oma hetke taset kontrollida saab olema 29. juulil Saku Suurhallis peetav maavõistlus Islandiga.

Koondise töö käib hetkel sektsioonides, kui päris suur hulk meestest on erinevate traumade tõttu taastumisel ning käivad tegemas individuaalset tööd vastavalt hetkel seatud eesmärkidele. Vaatamata sellele, et terve hulk väga tugevaid mehi täiskiirustel ja kontaktiga trenne kaasa ei tee, siis palliplatsile jagub peatreener Jukka Toijala käe all mängumehi vähemalt kolme viisiku jagu, kirjutas korvpalliliit teisipäeval.

Traumadest on taastumas või muudel põhjustel individuaalse plaani järgi treenimas näiteks Siim-Sander Vene, Sten Sokk, Maik-Kalev Kotsar, Kaspar Treier, Kristjan Kitsing, Martin Paasoja, Kregor Hermet, Martin Dorbek, Tanel Kurbas ja Siim-Markus Post.

Teisipäevasel ennelõunasel treeningul viisid Toijala ja abitreener Heiko Rannula läbi tempokaid mängulisi üle väljaku harjutusi, kus mängijad võtsid kiireid viskeid ja hoidsid tempot väga kõrgel. Koondise peatreeneri Jukka Toijala sõnul on peamiselt noorte meestega hea tempot kõrgel hoida, kuid Islandi mängu lähenedes ja kogenumate pallurite lisandudes võetakse kindlasti tempot veidi maha.

Koondisel on 29. juulil toimuvaks koduseks Islandi maavõistluseks valmistuda veel veidi rohkem kui kaks nädalat ning lähipäevil on tulemas avalikuks ka Eesti - Islandi mängu piletiinfo.

