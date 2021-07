Võidusoone avastanud poolakas lülitas Medvedevi konkurentsist

Hurkacz oli enne Wimbledoni turniiri enda viiel eelmisel turniiril piirdunud vaid ühe ringiga ning sisenes teisipäevasesse matši 66 võidu ning 66 kaotusega karjääris. Võit Medvedevi üle tähistab maailma 18. reketi jaoks karjääri suurimat võitu.

Esmaspäeval jõudsid mehed mängida ära kolm setti ning neljandast setist seitse punkti, kui vihm Wimbledonil mängu teisipäeva edasi lükkas. Medvedev juhtis teisipäeval alustades 6:2, 7:6, 6:3, 3:4, kuid 24-aastane poolakas suutis neljanda seti kahe järjestikuse geimivõiduga enda kasuks pöörata.

Otsustavas setis vahetasid mehed kaks geimivõitu, aga siis murdis Hurkacz venelase servi ning asus 3:1 juhtima. Sellelt seisult hoidis poolakas vastast piisavas kauguses ning realiseeris lõpuks seti 6:3, et lunastada endale edasipääs Wimbledoni turniiri veerandfinaali.

The win of his career @HubertHurkacz defeats Daniil Medvedev in five sets to reach his first Grand Slam quarter-final#Wimbledon pic.twitter.com/JFIrQkQO9q