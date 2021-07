Pika pausi järel osaleb käsipalli eurosarjas kolm Eesti klubi

EHF reformis Euroopa klubide karikavõistlusi mullu, kui lisaks Meistrite liigale sündis EHF Euroopa liiga ning tugevuselt kolmanda sarjana tekkis EHF European Cup. Eestile eraldati koefitsientide tabeli põhjal kolm kohta ning tänavu täidetakse need kõik.

Viimati mängis eurosarjades samal hooajal kolm või enam Eesti klubi hooajal 2008/2009, mil neid osales erinevates sarjades koguni neli – Serviti, HC Kehra, HC Tallas ja HC Chocolate Boys. Viimasel kolmel hooajal on osalejate ring piirdunud Serviti ja Tallinnaga.

Kui Serviti läheb vastu 22. ning Tallinn neljandale eurohooajale, siis Viljandi stardib kolmandat korda. 2003. aastal kaotati EHF Cupi sarjas hispaanlaste CB Valenciale mõlemad mängud kindlalt ning tosin aastat hiljem jäädi EHF Challenge Cupi eelringis napilt alla kreeklaste AO Poseidon Loutrakioule. Võõrsil kaotati 23:26 ja kodusaalis peetud kordusmäng võideti 24:23.

"Eks me vaikselt ole iga aasta neid euromõtteid heietanud, aga võib vist öelda, et puudus julgus uuesti proovida. Eurosari on ikka hoopis midagi muud, kui näiteks Balti liiga. Vaatasime praegusele koosseisule nii-öelda otsa ja otsustasime sel korral minna seda üliägedat kogemust hankima," lausus Viljandi HC peatreener Marko Koks.

Mulkide ridadesse naasis mullu Eesti koondise esiväravavaht Rasmus Ots ning sel suvel peaks read täienema veel kahe tagasikolijaga. Nimelt lõpetasid rahvuskoondislased Kristo Voika ja Ott Varik välisklubideperioodi ning liitusid juba aprillis Viljandi HC treeningutega.

"Ametlikud üleminekupaberid pole veel korras, aga mõlemad peaksid jälle Viljandi särgi selga tõmbama. Jaanuaris meiega taasliitunud Sten Maasaluga käivad läbirääkimised ja ukrainlasest paremsisemine Andrei Basarab jätkab samuti meiega. Lisame siia andekate noorte pealekasvu ja saame päris hea koosluse," hindas Koks.

Põlva Serviti tegi eelmisel hooajal ajalugu, jõudes esimese Eesti klubina eurosarjas kaheksa parema hulka. Veerandfinaalis jäädi alla Ystads IF-ile, kes hiljem kaotas finaalis Ateena AEK-ile. HC Tallinn läbis mullu ühe eelringi mänguta, ent komistas siis samuti Ystads IF-i otsa.

EHF kinnitab eurosarjades osalevate meeskondade nimekirjad ja täpse süsteemi järgmisel nädalal. EHF European Cupi eelringide loosimine toimub 20. juulil EHF-i peakorteris Viinis ning mängud peaks algama suve lõpus.