VAATA OTSE | FC Flora kohtub Meistrite liiga eelringis Malta meistriga

Enne mängu:

FC Flora on kahel viimasel hooajal eurosarjas soliidset mängu näidanud ning esimesest eelringist edasi jõudnud. Pressikonverentsil teatas Flora peatreener Jürgen Henn, et viimaste aastate edu pinget peale ei pane, küll aga teatud ootus mängimisega siiski kaasas käib. "Kui oled juba võidumaitse suhu saanud, siis muidugi tahad uuesti hästi esineda ja edasi pääseda," ütles Henn.

Flora vastane Hibernians on 12-kordne Malta meister, kelle ridades pallib mitu suure jalgpalliriigi Brasiilia mängijat, kuid Eesti klubi on vastase stiiliga põhjalikult tutvunud.

Flora ja Eesti koondise ründaja Konstantin Vassiljevi sõnul sõltub mängu tulemus paljuski vastaste mentaliteedist. "Nad on tehnilised mängijad, kes tahavad sarnaselt meile palli vallata. Meie peame aru saama, millise mentaliteediga nad mängima tulevad. Meie peame nende igaks plaaniks valmis olema," rääkis Vassiljev.

Eelmisel aastal saatis Florat Euroopas seninägematu edu – jõuti Euroopa liiga väljalangemisvooru ehk neljandasse eelvooru. Viimases voorus tuli loosi tahtel Eesti klubile vastu Horvaatia gigant Dinamo Zagreb, kes on Euroopas aastaid häid tulemusi näidanud. Flora pidi Horvaatia klubilt vastu võtma 1:3 kaotuse.

Järgmine kohtumine FC Flora ja FC Hiberniansi vahel leiab aset juba 13. juulil Hiberniansi koduväljakul.