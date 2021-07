Hiina kavatseb Tokyo olümpiale saata rekordarvu sportlasi

Hiina riigimeedia teatas teisipäeval, et Hiina plaanib koroonaviirusele vaatamata Tokyo olümpiamängudele saata üle 400 sportlase.

Koondise senine rekord pärineb 2016. aastast, mil Rios võistles 416 sportlast 26 spordialal. See on ühtlasi suurim koondis, mis võõrsil toimuvatel olümpiamängudel Hiinat on esindanud.

Hiina loodab Tokyos võidelda kulla eest vettehüpetes, lauatennises, laskmises, võimlemises ja tõstmises. Medaleid oodatakse ka sulgpallis, taekwondos, purjetamises, sõudmises, karates, naiste poksis, naiste võrkpallis, ujumises ja kergejõustikus.

Hiina meeste korvpallikoondis Tokyo olümpiale ei pääsenud. See on esimene kord 37 aasta jooksul, mil korvpallikoondis olümpialt eemale jääb.