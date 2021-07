Jaapan plaanib olümpia avatseremooniale lubada vaid VIP-vaatajad

Tokyo olümpiamängud on saamas järjekordset tagasilööki, sest Jaapani valitsus kavatseb mängude avamisel suurt publikut vältida ning kohale lubada vaid väga tähtsad pealtvaatajad, teatas Jaapani ajaleht.

Suurte tribüünide ees peetavad ja õhtul kohaliku aja järgi peale kella 21 lõppevad üritused toimuvad ilmselt samuti publikuta.

Samas on olümpiale kutsutud kokku ligi 10 000 VIP-vaatajat, kelle seas on nt sponsorite esindajaid ja diplomaate, kuid Jaapani ajalehe andmetel on paljud kutse tagasi lükanud.

Olümpiatule paraad, mis pidi Tokyo kesklinnas toimuma 17. juulist kuni avatseremooniani, jääb ära, et vältida suurte rahvamasside kogunemist. Selle asemel korraldatakse mitmeid väiksemaid tõrviku süütamise tseremooniaid, teatas teine Jaapani väljaanne.

Olümpiatuli saabub Tokyosse reedel, 9. juulil.

Jaapani valitsus peaks Reutersi andmeil lõpliku otsuse kohaliku publiku lubamise kohta langetama neljapäeval.

Aasta jagu edasi lükatud Tokyo olümpiamängude avatseremoonia peetakse 23. juulil.