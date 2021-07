Juulikuust kehtivad uuendatud jalgpallireeglid

Käega mänguga seotud reeglis tasub tähelepanu juhtida, et juhuslikku käe ja palli kokkupuudet, mille järel mängija võistkonnakaaslane lööb värava või tekib kohene värava saavutamise võimalus, ei loeta enam rikkumisteks, vahendab Eesti jalgpalliliit.

Oluline on teada, et kohtunik määrab vabalöögi, kui mängija: algatab teadliku trikitamise, söötes palli (ka. karistus- ja vabalöögist, ning väravaesisest lahtilöögist) oma väravavahile pea, rinna, põlvega jne, hoides kõrvale reeglis sätestatust. Seejuures ei ole tähtis, kas väravavaht tegelikult puudutab palli kätega või mitte; väravavahti karistatakse, kui tema on trikitamise algataja. Samuti järgneb hoiatuskaart.

Mitmed muudatused on seotud muudatustega sõnastuses, kuid sisuliselt on mängijate ja treenerite jaoks reegel sama. Näitena võib tuua suluseisu positsioone fikseerimise: uue sõnastuse kohaselt lähtutakse suluseisu positsiooni kindlakstegemisel käega mängu rikkumiste tõlgendusest. Varasemalt oli kirjas, et suluseisu positsiooni hindamisel ei arvestata mängijate sh. väravavahtide käsi. Uuendatud reegel tähendab seda, et käega mängu rikkumistel ei arvestata õlga käe osana. See on kehaosa millega saavutatud värav on reeglitepärane ning seda tuleb seega arvestada ka suluseisu hindamisel.

Reeglite muudatuste kokkuvõtte leiab SIIT, kõik jalgpallireeglid on leitavad SIIT.