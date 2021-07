India saadab olümpiale esimese naisujuja

Rahvusvaheline ujumisföderatsioon kinnitas Pateli osalemise universaalsuse kvoodi alusel heaks, sest ta on näidanud viimase kolme kuu jooksul toimunud Euroopa kohtumistel häid tulemusi. Universaalsuse kvoot võimaldab olümpiamängudel osaleda ühel nais- ja meessportlasel tingimusel, et ükski teine samast soost ujuja ei pääse tavapärase kvalifitseerumisprotsessi raames võistlema.

"Olen väga-väga vaimustuses," ütles Patel. "Mul on au oma riiki tänavu olümpiamängudel esindada. Usun, et see on minu jaoks alles algus ja ees on veel pikk tee," lisas Patel.

21-aastase Pateli sõnul muutus olümpiamängudele kvalifitseerumine keeruliseks, kui basseinid koroonaviiruse tõttu suleti.

Patel on kolmas India ujuja, kes olümpiapääsme tagas. Meestest on varem olümpiamängudel võistelnud Srihari Nataraj ja Sajan Prakash.

Patel võitis aprillis Usbekistanis toimunud kohtumisel kuldmedali ning võistles seejärel Serbias ja Itaalias. Belgradi kohtumisel püstitas ta 100 meetri seliliujumises uue rahvusrekordi 1.03,77.