Põhjala kettagolfi maratoni Jõulumäel võitis Mathias Villota

Kõige tugevamate mängijate divisjonis jäi teiseks Kairo Reiu 236 punktiga (66 viset alla pari) ja kolmandaks Timo Aas 242 punktiga (60 punkti alla pari).

Keskmise reitingudivisjoni võitis Rauno Rihter tulemusega 258 punkti (44 viset alla pari). Teiseks jäi Rico Suigussaar 260 punktiga (42 viset alla pari) ning kolmandaks Martin Laanus 261 punktiga (41 viset alla pari).

Algajate divisjonis võttis võidu Martin Ojase 44 viskega alla pari. Teiseks jäi Henri Ahven 258 punktiga (44 viset alla pari) ning kolmandaks tuli Roger Tibar 264 punktiga (38 viset alla pari).

Maratoni peakohtuniku ja Eesti discgolfi liidu juhatuse liikme Rainer Lipandi sõnul said võistlejaid taas nautida imelist suveilma. "Mul on hea meel, et huvi maratoni vastu üha kasvab ning huvilisi, kes naudivad enda proovile panemist, tuleb muudkui juurde. Jõulumäe radadel on tõesti väga mõnus mängida," ütles Lipand. Tänavu visati koguni 37 korda ketas avaviskega korvi.

Eestis on hinnanguliselt 40 000 kettagolfi harrastajat ning ligi 200 rada üle riigi, millest suurem osa on harrastajatele tasuta kasutamiseks. Kettagolfi harrastajad saavad end järgmisena proovile panna Eesti harrastajate meistrivõistlustel, mis toimuvad kahe nädala pärast Hiiumaal. Järgmised maratonid toimuvad tänavu 20. augustil Holstres ja 26. septembril Keilas.