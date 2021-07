Eesti võistkond jäi MM-il napilt esikümnest välja

See suhteliselt uus ala on MM-programmis aastast 2014 ja kujutab endast teatevõistlust kahest mehest ja kahest naisest koosnevate võistkondade vahel, kus igas vahetuses läbitakse umbes 15-minutilise võiduajaga sprindirada. Jooksujärjestus on naine-mees-mees-naine.

Tänavusel MM-il oli võistlusmaastikuks mitmesaja-aastase Doksy linnakese korrapäratu tänavatevõrgustik koos linna parkide, väljakute ja haljasaladega.

Eesti võistkonna senine parim koht MM-il on üheksas, see joosti välja 2016. aastal Rootsis. Eesti võistkonna naisliikmed pühapäeval olid suure MM-kogemusega Annika Rihma ja Evely Kaasiku, kuid meesliikmetele - Ats Sõnajalale ja Sergei Rjabõškinile - oli see esimene kord MM-il sprinditeadet joosta. Favoriitideks võis enne võistlust pidada Rootsi, Šveitsi, Tšehhi ja Taani võistkondi.

Stardijoonel 26 riigi koondised. Annika Rihma tegi suurepärase avavahetuse, püsis pidevalt esikuuikus ja lõpetas Rootsi, Šveitsi ja Tšehhi järel neljandana, samaaegselt Prantsusmaaga.

Teises vahetuses pidi Ats Sõnajalg küll mööda laskma mõne väga tugeva orienteerumisriigi võistkonnad, kuid lõpetas väga kõrgel üheksandal kohal, mõni sekund enne Prantsusmaad.

Seda kohta suutis hoida ka Sergei Rjabõškin kolmandas vahetuses, mille läbis suuremalt jaolt Prantsusmaa kolleegiga rinda pistes. Finišiks oli Prantsusmaa Eestiga 46-sekundilise vahe sisse jooksnud, kuid Evely Kaasiku sai ankrunaisena rajale endiselt üheksandal kohal.

Kolmveerand rada suutis seda kohta hoida ka Kaasiku, kuid eksis siis väsimuse foonil viimase hajutuspunktiga ning seal möödusid Poola, Austria ja Ukraina. Kuna Ukraina ankrunaine oli ühe kontrollpunkti vahele jätnud, siis nende tulemus tühistati ja Eesti võistkonna tulemuseks jäi 11. koht.

Meie lähinaabrite kohad: 7. Soome, 13. Neutraalsed sportlased Venemaalt, 14. Läti, 18. Leedu.

Maailmameistriks tuli algusest lõpuni võistlust juhtinud Rootsi, kelle võidule pani avavahetuses tugeva aluse laupäevane sprindi võitja Tove Alexandersson. Hõbeda ja pronksi teenisid ankrunaiste lõpuduelli tulemusena vastavalt Norra ja Šveits ning neljanda kohaga pidi leppima Taani, sest seitsmendalt stardipositsioonilt kõrgemale ei suutnud neid ankruvahetuses tõsta ka läbi aegade tituleerituim sprinter Maja Alm.