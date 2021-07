Neidude käsipallikoondis jätkas Põlvas valmistumist EM-turniiriks

"Lõppenud laagri tähtsaim osa oligi üksteise tundmaõppimine, sest tüdrukuid on viiest erinevast klubist. Panime rõhku kokkumängule ja sidemete loomisele, eriti läbi pallikäsitluse. Üksikud neiud olid tervislikel põhjustel eemal, aga saime ära teha suure töö," kinnitas Põldma.

Koondise peatreeneriks on ülikogenud Ella Kungurtseva ning treeneritetiimi kuulub ka füsioterapeut Allar Lamp. "Meie koostöö Ellaga sujub väga hästi, mõistame teineteist suurepäraselt ja sihid on samad. Ka Allar on tähtis lüli, sest liigahooaja lõpul olid paljudel koormused suured ning peame targalt taastumisele mõtlema," sõnas Põldma.

Eesti naiskond võib olla noor – pesamunaks 15-aastane Aleksandra-Jennifer Mednikova Aruküla SK-st – aga päris paljudel on juba meistriliigakogemusi. Suisa kuus U-17 tiimi liiget mahtus lõppenud liigahooaja 15 parema snaipri hulka. Koondisekaaslased Milana Leoke-Bosenko HC Kehrast ja tapalanna Karina Kuul jagasid 49 visatud väravaga kõrget kuuendat kohta.

"Meistriliigas mängimine – ja paljud tegid seda vägagi edukalt – on suureks plussiks. Need, kel pikem mängupaus olnud, neid on lihtsam järele aidata. Usun, et meie koondise trumbiks võiks olla nii kiirus kui ka füüsiline valmisolek. Koostöö osas tuleb veel tööd teha, aga seda jõuame parandada," arvas Põldma.

EM-i teises divisjonis osaleb 22 võistkonda ning võistlused peetakse kahe turniirina Gruusias ja Leedus. 6.–15. augustini Tbilisis mängiva Eesti koondise vastased B-alagrupis on Serbia, Itaalia, Fääri saared ja Iisrael. A-grupis mängivad lisaks korraldajamaale Holland, Ukraina, Kreeka, Bosnia ja Hertsegoviina ning Luksemburg.

"Kõik tüdrukud said nüüd individuaalse plaani – kel tuleb rohkem taastuda, kel midagi arendada. Juuli lõpus koguneme uuesti Tallinnas ning saame pidada ka maavõistlused Läti vastu. Need on väga tähtsad nii koostöö poolelt kui just Eesti särgis mängukogemuse saamise osas enne Gruusiasse sõitu," hindas Põldma.

Eesti U17 neidude koondis EM-laagris Põlvas: Milana Leoke-Bosenko, Karoliine Vijard (mõl HC Kehra), Laura Kärner, Elle-Liis Liivas, Simona Koppel, Gertu Jõhvikas, Johanna Kalgan (kõik HC Tabasalu), Inga Bušina, Marta Vinogradova, Valeria Sohhina, Darja Belokurova, Alina Karzubova, Angelina Samoylova (kõik SK Reval-Sport), Karina Kuul (SK Tapa) ja Aleksandra-Jennifer Mednikova (Aruküla SK). Treenerid Ella Kungurtseva ja Ragnar Põldma, füsioterapeut Allar Lamp.