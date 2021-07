Marianne Haug sai MMi sprindifinaalis 43. koha

Linnulennult 3,5 kilomeetri pikkuse raja läbis ta ajaga 17.55, mis andis 45 finalisti seas 43. koha.

Marianne Haugi kommentaar: "Raja alguse läbisin hästi, aga kui jõudsin kindlusemüüride, bastionide ja tunnelite piirkonda, siis see oli minu jaoks liiga keeruline, mul oli raske kaardilt välja lugeda kust on üldse võimalik läbi pääseda. Rajal oli ka kaardivahetus ja kui seal uue kaardi kätte võtsin, siis oli see mul esialgu 180 kraadi valesti käes ja läks tükk aega enne kui aru sain, mis valesti on. Lõpuks tegin veel vea eelviimasel etapil ja seal möödus minust poolteist minutit hiljem startinud soomlanna."

Heitlus maailmameistri tiitlile kujunes väga põnevaks ja tasavägiseks. Kui suurfavoriit, kümnekordne maailmameister, rootslanna Tove Alexandersson oli poolel rajal endale taganud ligi pooleminutilise edu lähima konkurendi ees, siis kaotas ta ühel pikal etapil ligi minuti väga ebaõnnestunud teevalikuga ja langes kuuendaks. Sealt edasi toimis tal kõik jälle suurepäraselt ja ta suutis viimase viie minutiga joosta 12 sekundilise kaotuse üheksa sekundiliseks eduks venelanna Natalia Gemperle ees. Ajad vastavalt 14.03 ja 14.12. Pronksi teenis aastatel 2015-2018 neli korda järjest sprindi maailmameistriks tulnud taanlanna Maja Alm ajaga 14.20.

Pühapäeva õhtul toimub MMil sprinditeade, kus iga võistkonnas jooksevad kaks naist ja kaks meest.