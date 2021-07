Suusahüppajad avasid Tehvandil võistlushooaja, Nõmme üllatas hea tulemusega

Ülemaailmane suusahüppajate uus võistlushooaeg avati just Eestis Tehvandil FIS-i karikasarja võistlusega. 44 mehe konkurentsis teenis esikoha 21-aastane Mika Schwann Austriast, kes tegi avavoorus 97,5 meetri ja teises voorus 99 meetri pikkuse hüppe ning edestas sakslasi Luca Rothi ja Justin Lissot.

Eesti koondise esinumber Artti Aigro tegi avavoorus 90,5 meetri pikkuse ja teises voorus juba parema, 94-meetrise õhulennu ning sai viienda koha. Kohe Aigro järel sai kuuenda koha 27-aastane olümpiakogemusega Martti Nõmme, kes tõmbas mullu profisportlase karjäärile joone alla.

Laupäeval nii-öelda harrastajana startides teenis ta üllatuslikult oma karjääri parima koha FIS-i karikasarjas, näidates 92,5- ja 91,5-meetrist õhulendu.

"Viimase trenni tegin paar päeva enne võistlust, käisin ikka vaatamas, kas suudan ikka hoovõtu sisse võtta," rääkis Nõmme. "Olen käinud siin aeg-ajalt hüppamas, kuna mul on plaan, et seni, kuni ma vähegi kõhn olen ja tunne sees on, siis proovin käia hüppamas enda lõbuks. See on väga lahe hobi."

Kevin Maltsev piirdus 86- ja 90-meetrise hüppega ning sai laupäeval 12. koha.

Naiste seas, kus esikolmiku moodustasid Venemaa, Soome ja Hiina suusahüppajad, jäi Eestit esindav Annemarii Bendi viimaseks, 21. Homme toimub samas FIS-i karikasarja teine etapp.