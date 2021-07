3x3 korvpallikoondis ootab EM-i: Euroopa 12 parema seas olla on suur au

Eesti meeste 3x3 korvpallikoondis koosseisus Jaan Puidet, Rauno Nurger, Karl Johan Lips ja Rait-Riivo Laane teenisid pileti Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile nädala eest Rumeenias. Eesti alistas suurelt Rootsi, kaotas punktiga mängu Hollandile, võitis viimase sekundi viskest Küprost ning finaalpääsme otsustanud matšis 21:15 Lätit.

"Eesti korvpallis ülitihti neid momente ei tule, kus me oleme ikkagi finaalturniiril ja mis kõige olulisem, et me oleme 12 parema hulgas," rääkis ERR-ile 3x3 koondiste peatreener Siim Raudla. "34 riiki meeste hulgas seda teekonda alustas ja ma arvan, et nende hulgast olla 12 seas on tegelikult päris suur au."

Meeskond mängib EM-finaalturniiril seitsmeaastase vahe järel ja edu tõi peatreener Raudla sõnul mängijate suur tahe, panustamine ettevalmistusse ja Priit Vene palkamine abitreeneriks.

"Me saime selleks turniiriks teha väga korraliku ettevalmistuse. Juba praegu, poole hooaja peal, võin öelda, et Priit Vene toomine abitreeneriks on juba seni ennast õigustanud. Tema alustas nende kuttidega, kui mina olin veel naistega olümpia kvalifikatsiooniturnriiridel. Kindlasti müts maha tema ees, poisid olid tublid ja ega siin muud ei olegi, natukene õnne ka ja nii see juhtus," lisas Raudla.

Eesti 3x3 naiskond koosseisus Merike Anderson, Kadri-Ann Lass, Jane Svilberg ja Marie Anette Sepp finaalturniirile ei pääsenud ning lõpetas EM-i 14. kohaga 28 naiskonna konkurentsis. Võideti Kosovot ja Valgevenet, kuid otsustavas mängus jäädi 12:15 alla Ungarile, kes oli Eesti naistele komistuskiviks ka eelnenud kahel olümpia kvalifikatsiooniturniiril.

"Me peame natukene reaalsusele otsa vaatama, et kus me hetkel oma naiste korvpalliga asume. Piltlik näide: Valgevenet võitsime alagrupis kolmega, Valgevene on saalikorvpallis EM-il poolfinaalis. Millest me räägime? Saalikorvpallis on need vahed ikkagi kolossaalsed," sõnas Raudla.

"Ma usun, et naised on isegi tublid, vaadates, mis riikidega me mängisime," lisas peatreener. "Tegelikult ei jäänud ju Rumeenias väga palju puudu. Lõpus kahjuks füüsiliselt ei kestnud ära. Ma usun, et see ongi kõige olulisem koht, kus naiste korvpall peab peeglisse vaatama. Me kipume vastastest, just nendest tugevamatest riikidest, ikkagi füüsiliselt maha jääma."

Tokyo olümpiale pääsemine on 3x3 korvpalli arengule andnud üle maailma metsiku hoo ja Eesti Korvpalliliit peab hakkama tõsiselt koondistesse panustama. Just alaliidu ja klubide koostööst sõltub, kas EM-finaalturniiri pääsme välja mänginud mehed ka septembri teisel nädalavahetusel Pariisis koondist esindavad.

"Kindel on see, et seal Eiffeli torni all me mängima hakkame, aga kes seal täpselt mängivad? Ma loodan, et samad mängijad, aga nagu me teame, saalihooaeg tuleb peale. Praegu on igasugused variandid töös, aga ma tõesti loodan, et samad mängijad saavad osaleda ja me saame teha ka korraliku ettevalmistuse," tõdes Raudla.

Aastal 2014, kui meeskond esmakordselt finaalturniiril mängis, tuldi koju kaheksanda kohaga.