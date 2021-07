Eesti käsipallikoondis kaotas olümpiaks valmistuvale Bahreinile avamängu

Eesti koondis sõitis Bahreini 17 mängijaga ning andis kõik ka avamänguks üles. Algkoosseisus tulid platsile Armis Priskus, Jürgen Rooba, Kaspar Lees, Hendrik Varul, Alfred Timmo, Henri Hiiend ja Karl Toom. Kooslus ei tahtnud esimestel minutitel kuidagi toimima hakata ning probleeme oli nii kaitses kui ka rünnakul, vahendab käsipalliliit kohtumise käiku pressiteates.

Kodumeeskond sai 3:0 ette ning läks aega seitse minutit, enne kui Rooba eestlaste poolt skoori avas. Väravaid hakkas tulema teisteltki ning 13. minutil viskas Timmo seisuks 7:4. Kaitses oldi aga vastastega jätkuvalt hädas ja järgmise üheksa minutiga tegid bahreinlased 7:0 vahespurdi, juhtides 22. minutil 14:4.

Eesti ei kavatsenud nii lihtsalt alistuda, mäng hakkas toimima ning seisult 16:6 tabasid järjest Toom, Ülljo Pihus, Lees ja Varul. Vaheajavileks seadis Henri Sillaste täpne vise tabloole numbrid 17:11. Timmo pommvise teise pooltunni algul vähendas kaotusseisu veelgi.

Tokyo olümpiamängudeks valmistuva Bahreini koondise islandlasest juhendaja Aron Kristjansson oli oma hoolealused õpetanud mängima väga agressiivset ja kõrget kaitset. Hästi tegutses ka vastaste väravavaht ning seeläbi said võõrustajad pidevalt joosta kiirrünnakuid.

Vahe kärises uuesti ja ehkki Varuli kaks järjestikust tabamust tegid 37. minutil seisuks 22:15, juhtis Bahrein peagi jälle kümne väravaga. Selle numbri ümber püsis vahe kohtumise lõpuni ning esimese kolmest maavõistlusest võitis Bahrein tulemusega 36:25. Võimalus revanšiks tuleb esmaspäeva hommikul kell 11, kolmas kohtumine peetakse samal ajal kolmapäeval.

Eesti koondise resultatiivseim oli avamängus Varul viie väravaga. Toom lisas neli, Pihus, Rooba ja Lees kolm, Timmo ja Hiiend kaks. Ühe korra tabasid Sillaste, Markus Viitkar ja Robin Oberg.

"See mäng oli meie palluritele hea võimalus äratada nii-öelda käsipallikeha üles. Muidugi on kõik iseseisvalt suvel tööd teinud, aga ega see ole sama, mis meeskonnaga tõhusalt treenida. Bahrein on juba kolmandat nädalat olümpialaagris ja lähenemas tippvormile, nii et siit tuli kindlasti edu vastastele," sõnas Eesti koondise peatreener Thomas Sivertsson.

"Olime raskustes vastase agressiivse kaitsega, eriti esimesel veerandtunnil. Siis saime oma mängu käima, tegime väga hea viimase kümneminutilise ja tundus, et võime veelgi parandada. Teisel poolajal said bahreinlased tänu heale kaitsele aga palju kiirrünnakuid ja põgenesid eest," kirjeldas Eesti rahvusmeeskonna juhendaja.

"Esmaspäeval kohtume uuesti ja loodame tugevamat vastupanu osutada. Olenemata tulemusest õpime sellel reisil palju. Tuleb arvestada, et Bahrein on parimas koosseisus ja meil palju põhimehi puudu. Meie uute mängijate jaoks on aga siit saadav kogemus oluline," lisas Sivertsson.