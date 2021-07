Kaks eestlast pääsesid orienteerumise MM-sprindi finaali

Tšehhi põhjaosas algasid orienteerumisjooksu MM-võistlused. Avavõistluseks oli sprindi kvalifikatsioon Terezini kindlusasulas, kus pisut üle kolme kilomeetri pikkused rajad kulgesid 18. sajandi lõpus ehitatud võimsate kindlusmüüride ja bastionide keerulises labürindis. 101 startinud mehe ja 78 naise seast selgitati välja 45 parimat, kes pääsesid õhtupoolikul toimuvasse finaali. Eesti koondist esindasid kolm meest – Kristo Heinmann, Sergei Rjabõškin ja Ats Sõnajalg ning ainsa naisena Marianne Haug.

Meeste 3,6 km ja naiste 3,1 km pikkused rajad pakkusid rohkesti keerulisi teevalikud, mis tuli teha suurel kiirusel. Ajalised vahed eeljooksude võitjate ja viimaste edasipääsejate vahel oli tavatult suured ja see räägib sellest, et tegemist oli keeruliste teevalikutega, kus suuremaid või väiksemaid vigu tegid paljud.

Ainsana Eesti meestest jooksis ennast finaalikohale tänavune Eesti meister krossijooksus Ats Sõnajalg, kes saavutas oma eeljooksus 13. koha ajaga 14.33, kaotust võitjale kogunes 1.29.

Ats Sõnajalg: "Mul on väga hea meel, et olen lõpuks jõudnud MM-finaali, ehkki tänane sooritus oli pisut rabe. Rajal surusin kõvasti, aga vaheajad näitavad, et kiireimad on ikka veel üksjagu nobedamad olnud ka pikkadel jooksuetappidel. Ei oodanud nii suurt kaotust finišis. Eeljooksu kohta oli rada tehniliselt väga keeruline, aga mul õnnestus vältida suuremaid prohmakaid. Finaalis võib eeldada veelgi keerulisemat rada."

Naiste seas pääses Marianne Haug finaali oma eeljooksust viimasena, aeg 14.52 andis kaotuseks võitjale 2.22.

Marianne Haug: "Tore on üle hulga aja MM-finaali pääseda! Rada oli tehniliselt väga keeruline, kohe alguses kulges see risti-rästi väikesel maa-alal. Nii mõnigi etapp oli kaardil küll väga lühike, kuid võimalikud teevalikud osutusid üllatavalt pikaks. Mul tuli sisse ka üks pooleminutiline viga, kui ühel etapil tuli joosta ereda päikesevalguse käest hämarasse tunnelisse ja sealt jälle välja päikese kätte. See lõi korraks pildi nii segaseks, et pidin seisma jääma, et taas aru saada mis toimub."

Sergei Rjabõškinil ja Kristo Heinmannil tuli rajal ette vigu teevalikuga ja nende jooksukiirus ei olnud täna finaalipääsuks piisav. Sergei Rjabõškin sai oma eeljooksus 22. koha kaotusega võitjale 2.10, Kristo Heinmann oli oma eeljooksus 25., kaotust võitjale 2.34. Finaalipääsust jäi meestel puudu vastavalt 52 sekundit ja 1 minut 38 sekundit.