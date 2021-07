VAATA OTSE | Inglismaa ja poolfinaali vahel seisab visa Ukraina

Inglismaa koondis mängis viimati EM-finaalturniiri poolfinaalis 25 aastat tagasi, kui poolfinaalis Saksamaa vastu eksis otsustaval penaltil nende tänane peatreener Gareth Southgate. Ukraina ei ole kunagi varem EM-finaalturniiril kaheksa parima sekka jõudnud ja selles mõttes on nad juba ajalugu teinud.

Ukraina pääses oma alagrupist edasi kolmandana, edestades kolmandate kohtade võrdluses napilt meie põhjanaabreid soomlasi. Turniiri avamängus saadi 2:3 kaotus Hollandilt, mille järel õnnestus saada tähtis võit Põhja-Makedoonia vastu. Viimane alagrupimäng Austria vastu kaotati 0:1 ja nii jäädi ootama teiste gruppide tulemusi, et oma edasipääsus kindel olla. Asjad läksid Ukraina jaoks soodsalt ja nad pääsesid alagrupist edasi.

Kaheksandikfinaalis tuli Andri Ševtšenko hoolealustel pidada maha metsik lahing Rootsiga, kus lisaaja viimasel minutil Artjom Dovbõki väravast siiski edasi mindi. Rootsi vastu kaotas Ukraina tõsise vigastusega oma ründaja Artjom Bjesjedini. Ukrainlaste eest on EM-il kauneid etteasteid teinud Andri Jarmolenko, kes on löönud kaks väravat ja andnud kaks väravasöötu.

Inglismaa koondis on EM-il näidanud parimat kaitsemängu, sest nelja mängu jooksul pole Jordan Pickford pidanud oma võrgust mitte ühtegi palli välja korjama. Alagrupis alistati 1:0 skooriga nii Horvaatia kui Tšehhi ning Šotimaaga lepiti 0:0 viiki.

Kaheksandikfinaalis Saksamaa vastu näidati taas äärmiselt kindlat kaitsemängu ning ka ründes suudeti lüüa lõpuks rohkem kui üks värav. Raheem Sterlingu ja Harry Kane väravatest võideti mäng 2:0. Inglismaa poolelt on küsimärgi all Bukayo Saka osalemine, kes sai treeningul kerge vigastuse.

Omavahel on kohtutud varem seitse korda, millest neli on inglased võitnud, kahes on lepitud viiki ja korra oli parem Ukraina. Omavahel kohtuti ka 2012. aasta EM-il alagrupis, kui Inglismaa oli tänu Wayne Rooney väravale 1:0 parem.