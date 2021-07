Keenias poodiumile tõusnud Katsuta: tahan lähitulevikus Ogieri kinni püüda

Kui Thierry Neuville Keenias ralli viimasel päeval liidrikohalt katkestas sai Katsuta esimest korda karjääri jooksul WRC rallit juhtida, aga mitte pikalt, sest ralli lõpuks möödus seitsmekordne maailmameister Sebastian Ogier temast.

"Ma ei suutnud veel piisavalt head tulemust teha, aga ütleme nii, et ma ei arvanud ka, et praegu oleks õige aeg hakata Ogieriga võitlema. Lähitulevikus ma proovin ta kindlasti kinni püüda. Praegu on veel aeg arenemiseks," rääkis jaapanlane.

Katsuta on optimistlik ka Rally Estonia osas ja ta usub, et tal on võimalik saavutada seal veelgi parem tulemus kui Keenias.

"Ma testisin eelmisel nädalal Eestis. Ma tunnen siin ennast väga-väga hästi ja olen sellist tüüpi katsetel üsna enesekindel," sõnas Katsuta, kes hoiab sarja üldtabelis hetkel viiendat kohta, kaotades Ott Tänakule vaid kolme punktiga.

